Над 5,3 милиарда вътрешни туристически пътувания регистрира Китай през първите три тримесечия

По данни на Министерството на културата и туризма на Китай броят на вътрешните туристически пътувания в страната през периода януари–септември е достигнал 5,31 милиарда, което е увеличение с 309 милиона, или ръст от 6,2% на годишна база. От тях 4,04 милиарда пътувания са осъществени от градски жители, което представлява ръст от 6,6% спрямо същия период на миналата година. Пътуванията на селските жители възлизат на 1,27 милиарда, с увеличение от 5,1%.

Общите разходи за вътрешен туризъм през първите девет месеца на годината са достигнали 4,95 трилиона юана, което е с 110 милиарда юана, или 2,2% повече на годишна база. Разходите на градските жители възлизат на 4,14 трилиона юана, с ръст от 2,2%, докато тези на селските жители са достигнали 810 милиарда, увеличавайки се с 2,1% спрямо същия период на предходната година.