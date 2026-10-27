ЕС въвежда нова такса за пратки от чужбина, китайски експерт обвини Брюксел в протекционизъм

Европейският съюз ще въведе от 1 ноември такса от 2 евро за обработка на онлайн поръчки от страни извън общността. Тя ще се начислява допълнително към въведеното през юли мито от 3 евро за малки пратки на стойност под 150 евро. Така общите начисления могат да достигнат 5 евро за всяка стокова позиция в митническата декларация, без да се включват ДДС и други приложими разходи.

Около 93% от малките пратки, пристигащи в Европа, са от Китай и се доставят основно чрез платформи като AliExpress и Temu, съобщава „Франс прес".

„Това е откровено протекционистка мярка, прикрита като технически разход за митническа обработка", заяви пред англоезичното издание „Глобъл таймс" Дзян Дзюнбо, директор на Центъра за отношенията между Китай и Европа към Института за международни изследвания на университета „Фудан".

Китайският експерт смята, че големият поток от евтини пратки отразява търсенето с добро съотношение между цена и качество, докато високите разходи на европейските вериги за доставки ограничават конкурентоспособността на местните компании. Според него новите начисления няма да решат структурните проблеми на европейската индустрия, а могат да засилят инфлацията и да засегнат най-силно потребителите с ниски доходи.

Пекин нееднократно призова Брюксел да осигури справедлива, прозрачна и недискриминационна среда за китайските компании и настоява търговските разногласия да се решават чрез диалог, а не с едностранни ограничения.

На 8 и 9 октомври Китай и ЕС постигнаха съгласие по 16 точки в областта на търговията и инвестициите, експортния контрол, интелектуалната собственост и реформата на Световната търговска организация. Въпреки този напредък Пекин обвинява Брюксел, че продължава да ограничава китайския внос, позовавайки се на нарастващия търговски дефицит.

Китайското Министерство на търговията предупреди, че ЕС не бива да очаква да постигне предимства чрез натиск и не трябва да подценява решимостта на Китай да защитава интересите си.

Европейските власти посочват от своя страна, че таксата ще се плаща от онлайн платформите, продавачите и посредниците, а не пряко от потребителите. Разходите обаче вероятно ще бъдат прехвърлени върху клиентите чрез по-високи цени, по-скъпи доставки или увеличаване на минималната стойност на поръчките за безплатна доставка.

Мерките идват в навечерието на Черния петък, Киберпонеделника и коледния сезон, когато онлайн пазаруването в Европа традиционно се засилва.