Националният горски парк „Сишан“ в „Из Китай с Павел“

В новия епизод на „Из Китай с Павел" ще се впуснем в търсене на червени листа в Националния горски парк „Сишан". Паркът е добре облагороден, тук има множество пътеки, които отвеждат посетителите всеки сезон до различни красиви и емблематични места – през пролетта хората идват, за да наблюдават цъфтежа на магнолиевата и прасковената градини, през лятото туристите обичат да се наслаждават на изкуствения водопад и да се крият от пекинската жега под вековните дървета, а през есента всички идват, за да се любуват на хребета и каньона с червените листа.

Както всяка планина и Сишанският горски парк си има връх, който е спечелил сърцата на всички столичани. От тук се разкрива невероятна гледка към цял Пекин. Върхът се нарича Гуйсяо, той не е много висок – 473 метра, но има интересна история. Според древните китайци тук е било обиталище на плачещи призраци.

Слизайки към подножието на планината ще попаднете и на много интересно място за почивка и чаепитие с две вековни акациеви дървета. Тук някога е имало малка колиба, която е приютявала поклонници, които са идвали в планината, за да посетят храма Фухуей.

Вижте всичко това с Павел Гълъбов сега!