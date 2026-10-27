Microsoft предлага на 60 хиляди служители да напуснат доброволно

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Microsoft предлага на около 60 хиляди свои служители да напуснат доброволно работа срещу компенсация. Офертата е за служители в Канада, Индия, Великобритания и САЩ.

"Това предложение дава нова възможност на служителите, които обмислят бъдеще извън компанията, да направят тази крачка сега, като получат подкрепа за прехода. То също така предоставя на участващите организации допълнителен начин да адаптират работната си сила към променящите се нужди", посочи изпълнителният вицепрезидент на компанията Ейми Коулман, пише БТА.

Към 30 юни "Майкрософт" има около 223 000 служители на пълен работен ден. По-рано тази година компанията обяви съкращаването на работни места и преструктуриране на подразделението си за видеоигри „Ексбокс" (Xbox).

Редица технологични компании, сред които "Гугъл" и "Мета", също обявиха съкращения на работни места през тази година на фона на увеличаващите се инвестиции в изкуствен интелект.