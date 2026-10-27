255 руски дрона и две балистични ракети свалила Украйна за нощ

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За свалени две балистични ракети и унищожени 255 дрона, изстреляни от Русия тази нощ, съобщиха от противовъздушна отбрана на Украйна. Основната мищ.шена на ударите е била столицата Киев, предаде Укринформ.

Руските сили атакували Украйна с ракети „Искандер-М" и „С-400", изстреляни от руската Брянска област, както и с 280 ударни безпилотни летателни апарата, включително дронове „Шахед" (69 от които с реактивни двигатели), дронове „Гербера" и дронове примамки от типа „Пародия", според изявление на украинската армия, цитирано от БТА.

Имало е удари на 25 места, а на 16 локации са паднали отломки от прехванати дронове или ракети.

В украинското въздушно пространство все още има няколко ударни дрона, като силите за противовъздушна отбрана продължават да отразяват атаката.

Министерството на отбраната на Русия по-рано заяви, че руските сили са нанесли тази нощ удари по военни предприятия и транспортна инфраструктура в Киев.

Съобщенията от окупираната от руските войски територия на украинската Запорожка област са за един убит и 30 ранени при украинска атака с дрон по пътнически автобус. Губернаторът на руската Брянска област Егор Ковалчук написа в Телеграм, че жертвите на поредната украинска атака с дронове са две.