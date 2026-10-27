Почина Тецуя Чиба - един от титаните на японската манга

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Тецуя Чиба, смятан за един от титаните на японската манга, който е оставил огромно наследство и е най-известен с легендарната си боксова поредица Ashita no Joe („Утрешният Джо"), e починал на 87-годишна възраст, съобщиха издателите му, цитирани от АФП.

Творчеството на Чиба като мангака (автор или създател на японски комикси, известни като манга) често проследява пътя на млади спортисти в различни спортове (голф, бокс, бойното изкуство кендо), като същевременно изобразява бедността, отчаянието, радостта и оптимизма на обикновените хора в следвоенна Япония.

Поредицата му Ashita no Joe, публикувана през 60-те и 70-те години на миналия век, разказва историята на проблемен млад мъж, който се научава да се боксира в поправителен дом за непълнолетни, изкачва се по стълбицата на професионалния бокс и в крайна сметка участва в емблематични двубои, пише БТА.

Поредицата се превръща в културен феномен, като читателите ѝ дори организират „погребение" след смъртта на главния съперник на Джо в историята.

По-възрастните фенове могат спонтанно да цитират реплики от мангата, чието влияние в Япония е огромно.

Ashita no Joe впоследствие дава начало на популярни аниме сериали, филми, видеоигри, телевизионни реклами и театрални постановки.

Тецуя Чиба, чиято кариера обхваща седем десетилетия, е преподавал и в университет, ръководил е Асоциацията на манга художниците в Япония и е носител на множество японски културни отличия.

Тецуя Чиба се налага като вдъхновяваща фигура за следващите поколения. Голямото издателство „Коданша" почита наследството му с награда на негово име, която вече 46 години отличава млади автори на манга, отбелязва АФП.

„Безброй начинаещи мангака са взели присърце думите на майстор Чиба, когато са поели по пътя на професионализма, и много от тях все още са активни и днес", посочват издателите му.

Според издателство „Шогакукан" той е допринесъл за формирането на културата на мангата в Япония, като е спечелил сърцата на няколко поколения фенове: „В продължение на 70 години майстор Тецуя Чиба беше в авангарда на мангата. Той създаде безброй шедьоври", отбелязват от „Шогакукан".