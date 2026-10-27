Чакат крал Чарлз III в Карибския район с искане за репарации заради 3.2 млн. роби

Британският крал Чарлз III заминава днес на обиколка в Карибския район, за да успокои исканията Великобритания да изплати репарации за търговията с роби.

Чарлз и съпругата му, кралица Камила, първо ще посетят Бахамските острови и Гаяна, след това ще отпътуват за Антигуа и Барбуда. На 1 ноември започва среща на правителствените ръководители на Общността на нациите. Обиколката ще продължи от 27 октомври до 4 ноември, предаде Ройтерс.

През 2022 г. на среща с Общността на нациите Чарлз изрази дълбоко лично съжаление заради робството. Очаква се въпросът отново да бъде сред основните теми на форума с 56 държави, повечето от които бивши британски колонии.

Карибската общност (КАРИКОМ), която обединява 23 страни, сред които Бахамските острови, Барбадос и Ямайка, вече обяви, че ще настоява въпросът за репарациите да бъде включен в дневния ред на срещата.

По думите на генералния секретар на организацията Карла Барнет репарациите били въпрос на справедливост, поемане на отговорност и изграждане на справедливо бъдеще за потомците на хората, които са били третирани като собственост от колониалните робовладелци.

Бъкингамският дворец заяви, че монархът няма да избягва темата за участието на Великобритания в търговията с роби по време на обиколката си, но няма да поднесе официално извинение, за каквото настояват някои държави. Това съответства на политиката на британското правителство, което също изключва изплащането на финансови репарации, съобщи БТА..

Говорител на двореца подчерта усилията, които кралят е полагал през годините, за да признае историческите несправедливости и да намери начини за преодоляване на продължаващото неравенство.

Генералният секретар на Общността на нациите Шърли Бочуей заяви миналата седмица, че е настъпил моментът за обсъждане на репарации. Допуска се те да са под формата като връщането на културни ценности.

Чарлз Трети продължава да е държавен глава на редица карибски държави, включително Бахамските острови и Антигуа и Барбуда.

Между XV и XIX век най-малко 12,5 милиона африканци са били отвлечени и продадени в робство от европейски търговци. Великобритания е отговорна за поробването и прехвърлянето от Африка в Америка и в Карибския район на приблизително 3,2 милиона души. Повече хора е отвлякла и продала в робство само Португалия, допълва Ройтерс.