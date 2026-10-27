Двама са обвинени за готвена атака срещу британската военновъздушна база „Феърфорд"

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Британската кралска прокуратура е повдигнала обвинения срещу двама от задържаните петима във връзка с предполагаемия заговор за атака срещу военновъздушната база „Феърфорд". Новината съобщи Ройтерс, като се позова съобщение от прокуратурата.

Те са заподозрени в дейност в подпомагане на Ислямската република.

Срещу 24-годишния Мохмед Абдулкарим са били повдигнати обвинения в подпомагане на чуждо разузнаване.

Другият заподозрян - 24-годишен мъж на име Нуман Есгир, е обвинен в проникване в забранена зона с цел, която е във вреда на Обединеното кралство.

Очаква се двамата обвиняеми да се изправят пред съда по-късно днес, съобщи БТА.

На 27 септември полицията е била уведомена за три подозрителни превозни средства в близост до американската военновъздушна база в графство Глостършър.

Общо седем мъже са арестувани в рамките на разследването на антитерористичната полиция.

От полицията в Глостършър съобщиха, че са получили сигнал за „три подозрителни превозни средства", пътуващи към базата на Кралските военновъздушни сили във „Феърфорд", в 00:45 ч. британско лятно време на 27 септември.

В селото е изпратен екип за обезвреждане на бомби, който да провери няколко превозни средства. В три микробуса в близост до авиобазата е открит бензин, а петима мъже са арестувани.

Първоначално те са задържани по подозрение в извършване на престъпления по Закона за взривните вещества, а впоследствие са арестувани повторно по подозрение в подготовка на терористичен акт. По-късно полицията съобщи, че не са открити „импровизирани взривни устройства", а петимата са освободени.

Повторно са задържани 24-годишен мъж, който първоначално е бил арестуван на 27 септември край базата, и 25-годишен мъж, задържан по подозрение в подготовка на терористични актове няколко дни по-късно – на 1 октомври, в лондонския район Уестминстър.