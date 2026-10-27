Над 10 000 са вече случаите на ебола в Конго, починали са близо половината заразени

Над 10 000 са потвърдените случаи на ебола в Демократична република Конго, сочат публикувани днес правителствени данни. Здравните власти полагат усилия да ограничат разпространението на най-бързо разрастващата се епидемия от ебола в историята. Близо половината от 10 060 заразени са починали. Епидемията е и най-смъртоносната в историята на страната. Това съобщи Асошиейтед прес, като се позова на конгоанското здравно министерство.

Епидемията, обявена през май, е причинена от редкия вариант на вируса Бундибуджо, срещу който няма ваксина или лечение.

Екипите, които се борят със заразата, срещат препятствия, като въоръжени конфликти, лоша пътна инфраструктура и насилие от страна на местни жители, породено от недоверие и дезинформация. Това затруднява работата на здравните власти да убедят хората да съобщават за симптомите си и да потърсят медицинска помощ, съобщава БТА.

Най-мащабната и смъртоносна досега епидемия от ебола в Западна Африка е била през 2014-2016 г. . Тогава случаите са били над 28 000, а починалите - повече от 11 000 души. При настоящата епидемия са регистрирани най-малко три пъти повече заразени и смъртни случаи, сравняват специалистите.