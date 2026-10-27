Президентът на Финландия и норвежкият премиер се чуха с Путин, говорили за Украйна

Според Зеленски двамата дали да разбере на Путин, че са нужни реални стъпки за деескалация
Президентът на Финландия Александър Стуб и норвежкият министър-председател Йонас Гар Стьоре проведоха съвместен телефонен разговор с руския лидер Владимир Путин във вторник във връзка с международните усилия за прекратяване на войната в Украйна, съобщава "Политико".
„Разговорът беше откровен и по същество. Ние сме съседни държави на Русия. Изходът от тази война ще има пряко въздействие върху нашата сигурност и тази на Европа като цяло. За да се сложи край на войната, са необходими преки преговори", заяви Стуб в изявление след разговора.
Двамата лидери, които са твърди съюзници на Украйна, не говорили като официални представители на Европа като цяло. Разговорът се е провел след консултации с Киев.
Стьоре заяви, че европейските лидери са подчертали важността на деескалацията по време на разговора с Путин.
„Войната води до огромни човешки и материални загуби. Страданията и разрушенията ще се отразят на поколения напред", добави той.
Разговорът им се е състоял в изключително деликатен момент, тъй като президентът на САЩ Доналд Тръмп настоява за сключването на мирно споразумение. Преговорите между САЩ, Русия и Украйна са планирани да се проведат в Абу Даби следващия месец.
Кабинетът на Стуб описа разговора като продължение на преговорите в Осло на 20 октомври, в които към двамата европейски лидери се присъединиха украинският президент Володимир Зеленски и пратеникът на Тръмп Стив Уиткоф, който на следващия ден замина за Русия, за да се срещне с Путин.
Стуб и Сторе са близки приятели и често общуват, като двамата бяха заедно в Хелзинки по време на разговора с Путин. Според изявление от кабинета на финландския президент двамата лидери искали да кажат директно на руския лидер, че ще продължат да подкрепят Украйна и че мирните преговори трябва да бъдат възобновени, с оглед на планираните срещи в Абу Даби.
Те също така казали пред руския лидер, че имат общ интерес от стабилността в региона на Балтийско море и в Далечния Север.
"Разговарях с президента на Финландия Александър Стуб
и с министър-председателя на Норвегия Йонас Гар Стьоре
след днешния им телефонен разговор с руския лидер и като продължение на нашите обсъждания в Осло с представители на Америка, Европа и НАТО. Благодарен съм за подробната информация и за активната им подкрепа за нашата дипломация и за усилията за мир, които полагаме заедно с всички наши партньори", написа в своя публикация в "Екс" президентът на Украйна Володимир Зеленски.
"Алекс и Йонас ясно дадоха да се разбере на руския лидер, че са необходими реални стъпки за деескалация по отношение на енергетиката и инфраструктурата ни. Обсъдихме подготовката за тристранната среща, планирана за ноември на ниво екипи – украински, американски и руски. Финландия и Норвегия, като страни, граничещи с Русия, имат особен интерес от стабилни и надеждни споразумения за сигурност. Обсъдихме също така различни формати за нашето взаимодействие с партньорите в Европа, които биха могли да бъдат полезни за по-нататъшната подкрепа на дипломацията, отбраната ни и общата ни сигурност. Трябва да има мир, необходима е деескалация и Русия трябва да спре да удължава войната. Благодаря на всички, които подкрепят Украйна!", продължи той.
Spoke with President of Finland @alexstubb and Prime Minister of Norway @jonasgahrstore following their call today with the Russian leader and as a continuation of our discussions in Oslo with representatives of America, Europe, and NATO. I am grateful for the detailed briefing and for their active support for our diplomacy and the peace efforts we are pursuing together with all our partners. Alex and Jonas made it clear to the Russian leader that real de-escalatory steps are needed regarding our energy and infrastructure. We discussed preparations for the trilateral meeting planned for November at the team level – Ukrainian, American, and Russian. Finland and Norway, as countries that border Russia, have a particular interest in sound and reliable security arrangements. We also discussed various formats for our engagement with partners in Europe that could be useful in further supporting diplomacy, our defense, and our shared security. There must be peace, de-escalation is needed, and Russia must stop dragging out the war. I thank everyone who stands with Ukraine!— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 27, 2026
Смята се, че последният ревностен европейски поддръжник на Украйна, който е разговарял с Путин на равнище лидери, е бил френският президент Еманюел Макрон през 2025 г. Някои лидери от ЕС, като словашкият министър-председател Роберт Фицо и бившият унгарски премиер Виктор Орбан, са поддържали полуредовни контакти с руския президент през последните години, въпреки мащабната инвазия в Украйна.
Дипломати и длъжностни лица от ЕС обмислят как да се гарантира, че съюзниците на Украйна в Европа могат да играят значима роля в преговорите за примирие и за дългосрочно мирно споразумение. Името на Стуб се очерта като едно от потенциалните лидерски имена, които биха могли да поемат задачата да представляват Европа и да подкрепят Украйна в преговорите лице в лице с Тръмп и Путин.
Той е един от малкото лидери в ЕС и поддръжници на Украйна, които са поддържали добри отношения с Тръмп в период на напрегнати отношения отвъд Атлантическия океан. Финландия също граничи с Русия на 1 300 километра, което означава, че Стуб и неговите служители вече имат ценен опит в работата с заплашителен и непредсказуем съсед.