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Президентът на Финландия и норвежкият премиер се чуха с Путин, говорили за Украйна

Богомила Костадинова
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Йонас Гар Стьоре и Александър Стуб КАДЪР: Екс/@Microinteracti1

Според Зеленски двамата дали да разбере на Путин, че са нужни реални стъпки за деескалация

Президентът на Финландия Александър Стуб и норвежкият министър-председател Йонас Гар Стьоре проведоха съвместен телефонен разговор с руския лидер Владимир Путин във вторник във връзка с международните усилия за прекратяване на войната в Украйна, съобщава "Политико". 

„Разговорът беше откровен и по същество. Ние сме съседни държави на Русия. Изходът от тази война ще има пряко въздействие върху нашата сигурност и тази на Европа като цяло. За да се сложи край на войната, са необходими преки преговори", заяви Стуб в изявление след разговора.

Двамата лидери, които са твърди съюзници на Украйна, не говорили като официални представители на Европа като цяло. Разговорът се е провел след консултации с Киев.

Стьоре заяви, че европейските лидери са подчертали важността на деескалацията по време на разговора с Путин.

„Войната води до огромни човешки и материални загуби. Страданията и разрушенията ще се отразят на поколения напред", добави той.

Разговорът им се е състоял в изключително деликатен момент, тъй като президентът на САЩ Доналд Тръмп настоява за сключването на мирно споразумение. Преговорите между САЩ, Русия и Украйна са планирани да се проведат в Абу Даби следващия месец.

Кабинетът на Стуб описа разговора като продължение на преговорите в Осло на 20 октомври, в които към двамата европейски лидери се присъединиха украинският президент Володимир Зеленски и пратеникът на Тръмп Стив Уиткоф, който на следващия ден замина за Русия, за да се срещне с Путин.

Стуб и Сторе са близки приятели и често общуват, като двамата бяха заедно в Хелзинки по време на разговора с Путин. Според изявление от кабинета на финландския президент двамата лидери искали да кажат директно на руския лидер, че ще продължат да подкрепят Украйна и че мирните преговори трябва да бъдат възобновени, с оглед на планираните срещи в Абу Даби.

Те също така казали пред руския лидер, че имат общ интерес от стабилността в региона на Балтийско море и в Далечния Север.

"Разговарях с президента на Финландия Александър Стуб
и с министър-председателя на Норвегия Йонас Гар Стьоре
след днешния им телефонен разговор с руския лидер и като продължение на нашите обсъждания в Осло с представители на Америка, Европа и НАТО. Благодарен съм за подробната информация и за активната им подкрепа за нашата дипломация и за усилията за мир, които полагаме заедно с всички наши партньори", написа в своя публикация в "Екс" президентът на Украйна Володимир Зеленски

"Алекс и Йонас ясно дадоха да се разбере на руския лидер, че са необходими реални стъпки за деескалация по отношение на енергетиката и инфраструктурата ни. Обсъдихме подготовката за тристранната среща, планирана за ноември на ниво екипи – украински, американски и руски. Финландия и Норвегия, като страни, граничещи с Русия, имат особен интерес от стабилни и надеждни споразумения за сигурност. Обсъдихме също така различни формати за нашето взаимодействие с партньорите в Европа, които биха могли да бъдат полезни за по-нататъшната подкрепа на дипломацията, отбраната ни и общата ни сигурност. Трябва да има мир, необходима е деескалация и Русия трябва да спре да удължава войната. Благодаря на всички, които подкрепят Украйна!", продължи той.  

Смята се, че последният ревностен европейски поддръжник на Украйна, който е разговарял с Путин на равнище лидери, е бил френският президент Еманюел Макрон през 2025 г. Някои лидери от ЕС, като словашкият министър-председател Роберт Фицо и бившият унгарски премиер Виктор Орбан, са поддържали полуредовни контакти с руския президент през последните години, въпреки мащабната инвазия в Украйна.

Дипломати и длъжностни лица от ЕС обмислят как да се гарантира, че съюзниците на Украйна в Европа могат да играят значима роля в преговорите за примирие и за дългосрочно мирно споразумение. Името на Стуб се очерта като едно от потенциалните лидерски имена, които биха могли да поемат задачата да представляват Европа и да подкрепят Украйна в преговорите лице в лице с Тръмп и Путин.

Той е един от малкото лидери в ЕС и поддръжници на Украйна, които са поддържали добри отношения с Тръмп в период на напрегнати отношения отвъд Атлантическия океан. Финландия също граничи с Русия на 1 300 километра, което означава, че Стуб и неговите служители вече имат ценен опит в работата с заплашителен и непредсказуем съсед.

Йонас Гар Стьоре и Александър Стуб КАДЪР: Екс/@Microinteracti1

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