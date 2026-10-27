Бившата „Мис Швейцария" обвини Тръмп в изнасилване

Бившата „Мис Швейцария" Беатрис Койл твърди, че президентът Доналд Тръмп я е изнасилил в хотел „Плаза" в Ню Йорк през ноември 1993 г., според нов доклад, публикуван от демократите в Съдебната комисия на Камарата на представителите, който разследва предполагаемите връзки на Тръмп с мрежата за сексуална експлоатация на Джефри Епстийн.

Докладът представя за първи път подробно разказа на Койл и твърди, че Тръмп, Епстийн и други са използвали конкурса „Доналд Дж. Тръмп Американ Дрийм" - конкурс за красота за млади жени на възраст от 16 до 22 години - като „ловно поле", за да се възползват от уязвими млади жени и момичета.

Тръмп не е обвинен в престъпление във връзка с твърденията на Койл. В изявление пред списание „Пийпъл" говорителката на Белия дом Лорен Бис отрече твърденията и повтори позицията на администрацията относно връзките на президента с Епстийн.

„Нито едно от тези твърдения не е вярно", заяви Бис.

„Този „доклад" не е нищо повече от отчаян опит на обезумелите демократи да отвлекат вниманието на американците от нарастващия републикански импулс, задвижен от историческите постижения на президента Тръмп. Президентът изгони Джефри Епстийн от клуба си в „Мар-а-Лаго", защото той беше отвратителен човек, и той е напълно оневинен от всичко, свързано с Епстийн".

Според доклада Койл е била на 24 години и е работила като модел и специалист по финансови услуги, когато е била наета от Джил Харт да участва в конкурса за красота през ноември 1993 г. в Атлантик Сити и Ню Йорк.

По време на обяд за журналисти в хотел „Плаза", който по това време е бил собственост на Тръмп, Тръмп според твърденията се е приближил до Койл и й е обещал да й помогне да получи виза и да бъде приета в Нюйоркския университет, разказва тя в интервю със служители на комисията, цитирано в доклада. Епстийн според твърденията се е приближил до Койл малко след това и ѝ е дал подобни обещания, включително покана да присъства на парти в „Мар-а-Лаго".

По-късно същия ден представител на Тръмп е поканил Койл на горния етаж, за да се срещне с него. Според доклада Койл е смятала, че срещата може да помогне за развитието на кариерата и образованието ѝ. Веднъж в апартамента Тръмп я е хванал отзад и я е изнасилил, разкъсвайки роклята ѝ и причинявайки ѝ кървене и синини по различни части на тялото. Койл е описала предполагаемото нападение като „брутално".

След предполагаемото нападение Тръмп повторил обещанията си да помогне на Кул с виза и прием в Нюйоркския университет (NYU) и я накарал да обещае да мълчи, като й казал: „Шоуто трябва да продължи", според доклада.

Койл завършила конкурса в състояние на ужас и „замаяност" и се върнала в Швейцария, като отказала да участва в друг конкурс, спонсориран от Тръмп, в Хавай няколко седмици по-късно, твърди докладът. Няколко месеца след предполагаемото нападение Тръмп й се обадил в Швейцария и отново й предложил да й помогне да получи виза и да бъде приета в Нюйоркския университет, но тя отказала.

Отричането от страна на Белия дом идва на фона на предишни обвинения в сексуално насилие срещу Тръмп, включително тези, отправени от писателката Е. Джин Карол, която го обвини, че я е изнасилил в универсален магазин в Ню Йорк през 90-те години.

Карол за първи път подробно описа публично обвиненията си в книгата си от 2019 г. „За какво ни трябват мъжете?: Скромно предложение". Тя твърди, че Тръмп я е притиснал до стената на пробна в „Бергдорф Гудман", задържал я на място и я е изнасилил. Тръмп отрече твърденията ѝ, като заяви в интервю, че тя „не е негов тип" и че никога не я е срещал, въпреки наличието на снимки, на които двамата са заедно.

Карол заведе дело срещу Тръмп за клевета през 2019 г. и подаде отделен иск за физическо насилие и клевета през 2022 г. съгласно Закона за възрастните оцелели на щата Ню Йорк. През май 2023 г. гражданско жури призна Тръмп за виновен в сексуално малтретиране на Каролл – по-леко обвинение от изнасилване – и в клевета срещу нея.

В крайна сметка Тръмп изплати на Карол дължимите 5,6 милиона долара след присъдата. Той продължи да обжалва присъдата, но през август Върховният съд отказа да разгледа отново делото.