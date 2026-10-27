Горски пожари и потопи носят 50 млрд. евро щети за европейската икономика годишно

Икономическите загуби от щети, свързани с климата, между 2022 и 2025 г. възлизат на приблизително 200 милиарда евро или 50 млрд. евро годишно. Това съобщи днес Европейската комисия при представяне на законодателни промени за подобряване на подготовката на ЕС за посрещане на измененията в околната среда.

През това лято продължителните горещи вълни и засушаванията доведоха до опасни горски пожари, а нивата на някои от най-големите европейски реки спаднаха до исторически минимум, отбелязва ЕК. През последните години сме свидетели и на опустошителни наводнения. Според съобщението тези събития подчертали сериозните последици, които изменението на климата може да има за гражданите, бизнеса и инфраструктурата.

Около 70 млрд. евро инвестиции годишното ще са нужни за приспособяването на европейската инфраструктура и икономика към бъдещите климатични условия. Предвижда се инвестициите в тези усилия да имат десетократна възвращаемост чрез предотвратените загуби и щети, пояснява ЕК.

Прогнозира се, че глобалният пазар на решения за съобразяване с климатичните промени ще нарасне четирикратно до 3,5 трилиона евро до 2050 г. и това създава възможност за европейските предприятия да се превърнат в технологични лидери в областта на необходимите решения, допълва БТА, като се позовава на комисията.

Предложеното законодателство за устойчивост на климата определя обща посока за действия на фона на глобалното затопляне. Научните данни показват, че светът се движи към повишаване на температурата с 1,5 градуса по Целзий до 2030 г., с 2 градуса до 2050 г. и с 3 градуса до 2100 г..