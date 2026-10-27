Торнадо уби 4 души в Анкара, съборени са фургони и строителен кран (Видео)

Четирима души загинаха, а един бе ранен при инциденти, причинени от торнадо в турския курортен град Анталия, съобщи турската държавна телевизия ТРТ Хабер, позовавайки се на изявление на валията на Анталия Хулюси Шахин. Вятърът повали фургони в строителен обект в район Кепез. Починалите са работници. Смъртта на двама от тях е установена на място, а другите двама са издъхнали в болницата. Работникът с наранявания е без опасност за живота, съобщи валията. Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen hortumun etkili olduğu alan havadan görüntülendi Hortum nedeniyle inşaat işçilerinin kaldığı 2 konteyner parçalanmış, 4 işçi hayatını kaybetmişti https://t.co/XFm7ibTJMh https://t.co/zq5t8pjzGX — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 27, 2026

Заради смъртните случаи са задържани четирима души, сред които собственикът на строителния обект и техническият ръководител. Спасителните екипи продължават да работят на място заради вероятността в района на инцидента да има и други пострадали. Торнадото е нанесло и щети по автомобили. Antalya'nın Kepez ilçesinde etkili olan hortumda işçilerin kaldığı iki konteyner parçalandı. 4 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı. Allah rahmet eyleye. Yaralıya da acil şifa. #yağmur #salı https://t.co/81Q8D4BzBh — Tevfik Barbaros Araf (@OkcularTepesi13) October 27, 2026