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Торнадо уби 4 души в Анкара, съборени са фургони и строителен кран (Видео)

Айше Сали, БТА

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КАДЪР: Екс/@anadoluajansi

Четирима души загинаха, а един бе ранен при инциденти, причинени от торнадо в турския курортен град Анталия, съобщи турската държавна телевизия ТРТ Хабер, позовавайки се на изявление на валията на Анталия Хулюси Шахин. Вятърът повали фургони в строителен обект в район Кепез. Починалите са работници. Смъртта на двама от тях е установена на място, а другите двама са издъхнали в болницата. Работникът с наранявания е без опасност за живота, съобщи валията. 

Заради смъртните случаи са задържани четирима души, сред които собственикът на строителния обект и техническият ръководител. Спасителните екипи продължават да работят на място заради вероятността в района на инцидента да има и други пострадали. Торнадото е нанесло и щети по автомобили.  

Ураганът събори и строителен кран в същия район. Този инцидент обаче няма връзка с повалените фургони, уточни валията на Анталия. Под крана не са намерени загинали или ранени.  

 

КАДЪР: Екс/@anadoluajansi

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