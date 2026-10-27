Британците купуват трескаво стоки от първа необходимост, рафтовете на магазините - празни

Британският министър на отбраната Уес Стрийтинг определи като обнадеждаващо това, че британците се подготвят за извънредни ситуации. Рафтовете на магазините с консервиран боб, бутилирана вода и батерии във Великобритания са празни.

Министърът на отбраната приветства вълната от запасяване, след като миналата седмица Лейбъристите отправиха строго предупреждение, че страната може да се изправи пред сътресения заради кибератаки, екстремни метеорологични условия и заплахи от враждебни държави, пише "Дейли мейл".

Оттогава търговците на дребно отчитат огромен скок в продажбите на стоки от първа необходимост.

„Окуражаващо е, че хората предприемат практични мерки, за да бъдат подготвени. Наличието на няколко ежедневни продукти от първа необходимост у дома – от консерви до фенери, помага на домакинствата да се подготвят за извънредни ситуации, независимо дали става дума за наводнения, прекъсвания на електрозахранването или спукани тръби. Всички можем да допринесем за това Великобритания да стане по-устойчива", посочи Стрийтинг.

Вълната дойде, след като правителството публикува списък с мерки за оцеляване в новите официални указания „Бъдете подготвени" за извънредни ситуации. Той предвижда хората да се запасят с достатъчно храна и вода за три дни, както и с пари в брой за случай, че електронната платежна система спре да функционира.

Препоръките включват да имат налични поне девет литра вода на човек, храни, които не изискват електричество за приготвяне, резервни зарядни устройства и храна за домашни любимци. В документа се препоръчват също радио, тоалетна хартия и бебешка храна.

Миналия четвъртък Стрийтинг призова всяко домакинство да подготви запас от неразвалящи се храни за три дни, бутилирана вода, FM радио и одеяла в случай на комбинирани атаки от терористи или държавни субекти с нелегитимни намерения.

Министрите във Великобритания настояват, че съветите са част от по-широка национална стратегия за устойчивост, чиято цел е да подготви Великобритания за тройния риск от екстремни метеорологични условия, кибератаки и чуждестранна агресия, особено от страна на Русия.

Супермаркетите там обаче заявиха, че са по-добре подготвени за внезапни пикове в търсенето благодарение на реформите в веригата на доставки, проведени след пандемията от COVID-19, когато паниката предизвика недостиг на тоалетна хартия, макаронени изделия и дезинфектанти в цялата страна.

Асоциацията на магазините за бързо обслужване също заяви, че не е налице значителна промяна в продажбите през уикенда, но източници предупреждават, че някои купувачи може да прекалят с натрупването на запаси.