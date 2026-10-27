И Зеленски се чу с президента на Финландия и норвежкия премиер след разговора им с Путин

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Украинският президент Володимир Зеленски се е свързал по телефона с финландския си колега Александер Стуб и норвежкия министър-председател Юнас Гар Стьоре след днешния телефонен разговор на двамата лидери с руския държавен глава Владимир Путин, предаде Ройтерс, като се позова на съветник на Зеленски.

Стуб и Стьоре „ясно заявиха на руския лидер, че са необходими реални мерки за деескалация по отношение на нашия енергиен сектор и инфраструктура", написа Зеленски в Телеграм.

Финландският президент каза, че е имал „откровена и съдържателна" дискусия с Путин. Той подчертал, че с Русия са съседи и изходът от войната ще има пряко въздействие върху неговата страна и европейската сигурност в по-широк план. "Прекратяването на войната изисква преки дискусии", добавил финландският президент.

Русия често обвинява европейските правителства, че подклаждат войната, като въоръжават Украйна и отказват да водят преговори с Москва, отбелязва Ройтерс.

Стьоре и Стуб миналата седмица участваха в среща с американския специален пратеник Стив Уиткоф и Зеленски в Осло. На следващия ден Уиткоф замина за Санкт Петербург за консултации с Путин, съобщи БТА.

По-късно говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия има готовност за възобновяване на преговорите с Украйна с посредничеството на САЩ. Песков посочи, че се предвижда следващият кръг да се състои през ноември в Абу Даби.

От канцеларията на Стуб посочиха, че днешният телефонен разговор с Путин е бил свързан с предстоящите преговори в Абу Даби.

Междувременно говорителят на Кремъл заяви пред журналисти, че до момента не са регистрирани нарушения на влязлото в сила рано тази сутрин примирие в района на контролирания от Русия украински град Олешки.

Руското Министерство на отбраната написа в Телеграм, че е спряло обстрела по посока на украинския град Херсон тази сутрин в 4:00 ч. московско време (3:00 ч. българско време), за да се подготви за хуманитарната операция в Олешки.

Украинският омбудсман Дмитро Лубинец потвърди във Фейсбук, че спирането на огъня от украинска страна е започнало в същия час.

Около 2000 души са блокирани в Олешки и са без достъп до храна и лекарства.

Белият дом съобщи миналата седмица, че първата дама на САЩ Мелания Тръмп е помогнала за постигане на споразумение за локално спиране на огъня в Олешки.