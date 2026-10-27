Евростат: България е страната с най-висок коефициент на плодовитост в ЕС, най-много раждат в Сливен

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За трета поредна година България е държавата от ЕС с най-голям общ коефициент на плодовитост. Водим в класацията за най-много родени деца за 2024, 2023 и 2022 г.

Област Сливен е първенец с най-голям общ коефициент на плодовитост в континенталната част на Европейския съюз през 2024 г., показват най-новите данни на Евростат, публикувани днес на официалната ѝ страница.

Общият коефициент на плодовитост в област Сливен, прогнозиращ средния брой деца, които би родила жена през целия си фертилен период (от 15 до 49 години) съобразно възрастовата плодовитост през отчетната година, е останал на ниво 2,58 живородени деца на жена през 2024 г., до което достигна през предходната година, съобщи БТА.

На второ място по същия коефициент на стария континент през 2024 г., се е наредила област Ямбол с 2,42 живородени деца на жена.

В ЕС през 2024 г. по-голям коефициент на плодовитост са регистрирали единствено френските отвъдморски територии Майот и Френска Гвиана – съответно 3,51 и 3,10 живородени деца на жена.

Теоретично определеният минимум за осигуряване на просто демографско възпроизводство на населението е 2,1 живородени деца от една жена през живота ѝ според актуализираната стратегия за демографско развитие на населението в България (2012-2030 г.).

Единствено областите Сливен и Ямбол на национално ниво обаче са регистрирали по-голям общ коефициент на плодовитост през 2023 и 2024 г., според данните на Евростат.

Сливен е бил с най-голям общ коефициент на плодовитост сред областите в континенталната част на ЕС и през 2022 и 2023 г., а през 2021 и 2020 г. румънският окръг Васлуй заемаше първото място пред област Сливен.

През 2024 г. с общ коефициент на плодовитост над 2 живородени деца на жена у нас са били още областите Ловеч (2,07 деца) и Пазарджик (2,01 деца).

На опашката пък са били Перник с 1,39 живородени деца от една жена) и област София – столица с 1,47 живородени деца. В тройката е и Разград (1,48 живородени деца от една жена).

Като цяло за България общият коефициент на плодовитост е спаднал до 1,72 живородени деца от една жена през 2024 г. от 1,81 живородени деца през предходната година, което беше рекордно равнище за страната ни от 1990 г.