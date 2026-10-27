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Нетаняху гласува в секция в Йерусалим, призова избирателите да отидат до урните

Дима Максимова
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Бенямин Нетаняху

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху призова сънародниците си да отидат да гласуват на днешните парламентарни избори, които са от решаващо значение и се очертават да бъдат много оспорвани. За апела на Нетаняху  предаде Франс прес.

Израел гласува за парламент за пръв път след атаката, извършена от "Хамас" на 7 октомври 2023 г. Въпреки че израелското общество остава разединено, то все пак трябва да определи политическото бъдеще на най-дълго управлявалия премиер в историята на Израел, отбелязва АФП.

След като гласува, Нетаняху отново нападна арабските партии. Обвини техни представители в изборни измами и не промени тона на критики, познат в продължение на цялата му предизборна кампания.

Трима високопоставени представители от партия с предимно арабски избиратели са били арестувани в Южен Израел. При задържането те са носели пликове, пълни с пари в брой, съобщил Нетаняху.

Избирателните органи в страната обаче уточниха, че те са  арестувани близо до домовете им и "все още не са стигнали до избирателните секции".

По случая се води разследване, съобщи БТА.

Бенямин Нетаняху

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