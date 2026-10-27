Стачка на моряците в Гърция оставя корабите в пристанищата в петък



Корабите в основни пристанища на Гърция няма да излязат в морето в петък, 30 октомври, заради стачка на работещите в морския транспорт. Очаква се да бъдат засегнати пристанищата в Пирея, Рафина, Лаврио, Патра, Игуменица и Елевсина, както и фериботната линия Рио – Антирио. Новината съобщи гръцката обществена телевизия ЕРТ.

Моряците искат 12 процента увеличение на възнагражденията по колективните трудови договори, признаване на опасните морски райони за военни зони и подобряване на състава на корабните екипажи. Те настояват също за въвеждане на седемчасов работен ден и задължително присъствие на лекар на борда на корабите заради военните рискове.

В същия ден Федерацията на постоянните служители в гръцките пристанища е обявила тричасови прекъсвания на работа от 10 до 13 ч. местно време, съобщи БТА.

Местната синдикална организация на Пирея планира 24-часова стачка и протестен митинг от 10 ч. местно време на площада пред Общинския театър. Общогръцкият съюз на моряците от търговския флот е насрочил предварителен сбор на протестиращите с час по-рано при църквата „Света Троица".