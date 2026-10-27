Румъния чака зимата с 90% запълнени газови хранилища

На почти 90% са запълнени газовите хранилища на Румъния на прага на зимата. Това съобщи министърът на енергетиката Димитру Кисалица в интервю за „Радио Румъния". Страната се нарежда в първата петица на европейските държави по количество на съхранения природен газ. Според властите количеството е достатъчно за предстоящия зимен сезон.

Пусната е и електроцентрала на природен газ в западната част на страната. В нея успешно е изпитана първата турбина, работеща на номинална мощност. До края на годината трябва да бъде въведена в експлоатация и втората турбина, допълни плюсовете за националната енергийна система Димитру Кисалица.

БТА цитира дупите му, че дейностите в периметъра на находището за газ в Черно море „Нептун Дийп" се изпълняват по график. Очаква се добивът на газ да започне през първата половина на 2027 г. Нивата на добив ще се стабилизират през третото тримесечие на същата година.

Румъния към момента не разчита на ядрена енергия. Възобновяването на работата на атомната електроцентрала „Черна вода" зависи от това какво ще се случи в предстоящия период, посочва още румънският енергиен министър.

Двата реактора бяха спрени през август поради спад на нивото на река Дунав вследствие на сушата .

АЕЦ „Черна вода" е единствената атомна електроцентрала в страната, разполагаща с два енергоблока, които осигуряват около 20 процента от електроенергията в Румъния, припомнят местните медии.