Хутите атакуваха саудитския петролен завод „Рас Танура

Хутите обявиха днес, че са предприели атака срещу най-големия нефтопреработвателен завод в Саудитска Арабия - "Рас Танура", на брега на Персийския залив, на запад от Ормузкия проток, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.
Говорителят на проиранската йеменска групировка Яхия Сария каза, че нападението с балистични ракети е предизвикало пожар в обекта. Саудитските власти все още не са потвърдили нападението.
От септември хутите започнаха все по-често да нанасят удари по Саудитска Арабия, като по този начин откриха още един фронт в по-широката война на САЩ и Израел срещу Иран, отбелязва Ройтерс.
Почти целият износ на петрол от Саудитска Арабия преминава през две основни пристанища - Рас Танура в Залива и Янбу на брега на Червено море, които йеменската групировка е атакувала неведнъж преди.
Американският новинарски канал "Блумбърг нюз" съобщи, позовавайки се на източник, че Саудитска Арабия е овладяла пожар в близост до петролния терминал в Рас Танура в ранните часове на деня.
От своя страна, властите в Рияд издадоха предупреждение за възможна опасност. Малко след това журналисти на Франс прес съобщиха, че са чули четири експлозии в столицата, която през последните седмици се превърна в основна цел на атаките на хутите.
На жителите бяха изпратени съобщения, предупреждаващи за "въздушна заплаха", в които се призовава да скрият на безопасно място.
По-късно коалицията, водена от Саудитска Арабия, съобщи, че силите ѝ са свалили две балистични ракети, насочени към Рияд.