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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23816702 www.24chasa.bg

Основният съперник на Нетаняху обеща промяна в управлението на Израел при победа на изборите

Александра Николаева
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снимка: РОЙТЕРС

Гади Айзенкот, основният съперник на израелския министър-председател Бенямин Нетаняху на днешните парламентарни избори в Израел, заяви, че в страната ще има нов стил управление, ако неговото политическо движение дойде на власт, предаде ДПА и БТА.

"В Израел се усеща вятърът на промяната, а тя ще настъпи тази вечер в 22:00 ч.", каза Айзенкот, след като гласува в избирателна секция в град Холон южно от Тел Авив.

 

Опозиционният политик обеща също новото управление да е по-отговорно.

"Няма да управляваме Израел чрез всяване на разделение и страх, а чрез единство и истинска любов. Ние ще победим!", подчерта Айзенкот.

Преди да влезе в сила определеният от закона период на предизборна тишина, анализатори прогнозираха оспорвана надпревара между десния консервативен лагер на Нетаняху и опозицията, като нито една от двете страни не се очаква да спечели мнозинство, отбелязва ДПА.

снимка: РОЙТЕРС

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