Два дрона приближиха Зелената зона в Багдад, ПВО на посолството на САЩ се задейства

Дрон бе свален близо до укрепената Зелена зона в Багдад и прехващането му предизвика силен тътен, който се чу в някои райони на иракската столица, предаде Ройтерс, цитирани от БТА,

Иракските сили за сигурност казаха, че системите за противовъздушна отбрана на посолството на САЩ са се активирали, след като били засечени два дрона, които се приближавали към периметъра на Зелената зона. По думите им отломки от двата дрона били открити на две места и в момента продължава по-нататъшното разследване на произхода на дроновете, както и тяхната крайна цел.

В Зелената зона в Багдад се намират правителствени сгради и чуждестранни представителства, включително посолството на САЩ, което е обект на атаки с ракети и донове от началото на американско-израелските удари срещу Иран, отбелязва Ройтерс.