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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23816860 www.24chasa.bg

Петролен танкер се запали след взрив на мина в Ормузкия проток

Александра Николаева
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Ормузкия проток Снимка: КАДЪР: Google Maps

Петролен танкер се е запалил, след като се натъкнал на мини в Ормузкия проток – стратегически морски път за транспорта на горива, който е в центъра на конфликта между Техеран и Вашингтон - обяви днес иранската армия, цитирана от Франс прес.

"Преди няколко часа петролен танкер, който беше извършил нарушение, след като изключи системата си за проследяване и се опита да премине през забранена зона източно от Ормузкия проток, се натъкна на мини, което доведе до повреди и пожар", пише в изявлението, цитирано от иранската държавна новинарска агенция ИРНА.

Иран претендира за контрол над Ормузкия проток, през който преди началото на войната в Близкия изток, предизвикана от израелско-американската военна операция срещу Иран в края на февруари, преминаваше една пета от световните доставки на горива. Иран редовно взема на прицел плавателни съдове, които преминават през протока без негово разрешение, отбелязва АФП и БТА.

Ормузкия проток

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