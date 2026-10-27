Оръжейният завод в Брашов бил предупреден за възможни саботажи

Ръководството на оръжейния завод „Карфил" в Брашов е получило предупреждения още тази пролет относно възможни саботажи, насочени срещу отбранителната индустрия на Румъния, каза генералният директор на компанията Мирча Танцъу в интервю за Диджи24. По думите му мерките за сигурност са били засилени преди пожара на 14 септември. Първоначално той е смятал, че пламъците са предизвикани от желание за отмъщение, но сега разглежда инцидента като опит за сплашване.

В ефир Мирча Танцъу разказа, че е бил уведомен за пожара около 3:00 ч. през нощта местно (и българско) време от дежурния служител на един от охранителните постове в завода. Огънят е пламнал в зоната на индустриалния парк на територията на „Карфил", където се помещават и няколко търговски дружества, извършващи дейности с гражданско предназначение.

Директорът заяви, че по това време не е разговарял с пожарникарите, а вместо това е прегледал записите от камерите за видеонаблюдение. Към момента на пристигането му на работа, около 6:30 ч., пожарът вече е бил потушен. Впоследствие той е уведомил ръководителите си в Букурещ, а властите са започнали разследване.

„Честно казано, след като видях записите от камерите, първоначално си помислих, че става въпрос за отмъщение от страна на човек, работил в пункта за технически прегледи, в някой от двата автосервиза или в автомивките, намиращи се там. Това беше и нашето предположение: че някой търси отмъщение. От записите ставаше ясно, че извършителят, хвърлил запалителното устройство, познава добре обекта. Предполагахме, че е отмъщение, но се оказа, че всъщност не е така", коментира Мирча Танцъу.

Той разкри, че заводът е получил информация за възможни саботажи още през пролетта на 2026 г. Тези предупреждения са били повторени и през лятото, което е подтикнало ръководството да засили мерките за сигурност. Служителите и охранителният персонал са преминали допълнително обучение, а достъпът до паркинга пред завода е бил ограничен само за превозни средства на персонала. Тези мерки са започнали да се въвеждат през март, а през август са били допълнително затегнати.

Танцъу каза още, че е имало и лица, които са изглеждали заинтересовани от наблюдение на района, без да имат каквато и да е очевидна причина да бъдат там. Те са били отстранени от служители по сигурността.

На въпрос защо заводът може да се е превърнал в мишена за Русия, директорът обясни, че компанията произвежда широка гама от военно оборудване и боеприпаси, включително такива, предназначени за използване с дронове.

„Карфил" е завод, който произвежда много разнообразна гама от военни продукти и продукти с двойна употреба – дроновете са добър пример за това. Производството обхваща различни видове боеприпаси за минохвъргачки и пускови установки, а напоследък и ефективни, търсени боеприпаси за дронове, използвани във военни операции", заяви той.

Според директора инцидентът през септември е имал за цел да окаже натиск върху ръководството на „Карфил" и на националната компания „Ромарм" (ROMARM).

„Ние обаче няма да се поддадем на сплашване, нито ще позволим да бъдем изнудвани чрез подобни действия", категоричен бе Танцъу.

По рано днес президентът на Румъния Никушор Дан и премиерът Лука Никулеску осъдиха руските актове на саботаж в страната и призоваха за колективен отговор от НАТО и ЕС.

Същевременно председателят на Камарата на депутатите (долната камара на румънския парламент – бел.ред.) и лидер на управляващата Социалдемократическа партия (СДП) Сорин Гриндяну обяви политика на нулева толерантност по отношение на актове на саботаж и подривна дейност, организирани от Русия на територията на Румъния.

„Няма да допуснем никакво посегателство върху суверенитета и сигурността на румънската държава, а подобни действия не могат да останат ненаказани", написа Гриндяну на официалния си профил в социалната мрежа Фейсбук.

Той посочва, че пожарът в оръжейния завод в Брашов е пример за хибридната агресия, прилагана от Русия, и е част от по-широк контекст, белязан от ескалиращо напрежение в региона на Черно море, както, по думите му, се вижда от скорошните атаки с дронове.

„Тези инциденти не могат да се считат за случайни. Те разкриват стратегия, насочена срещу държавите членки на НАТО. Ето защо националната сигурност трябва да бъде подсилена, а ролята на институциите в сферата на сигурността и отбраната е от ключово значение в този период на многопластови предизвикателства – особено по отношение на превенцията", подчертава Сорин Гриндяну.

Реакция имаше и от крайнодясната опозиционна партия Алианс за обединение на румънците (АУР).

„АУР категорично осъжда всеки акт на саботаж, координиран от Руската федерация срещу стратегически обекти на Румъния. Подобни операции представляват сериозна заплаха за националната сигурност и са недопустими", се посочва в позицията на АУР.

Партията, ръководена от Джордже Симион, настоява отговорните органи да обяснят на румънския народ как е бил възможен подобен инцидент.

В тази връзка от АУР призовават президента Никушор Дан, в качеството му на председател на Върховния съвет за национална отбрана, както и правителството на Лука Никулеску, да внесат яснота относно това дали са настъпили пробиви в сигурността и какви мерки са предприети за предотвратяване на бъдещи атаки.

Те настояват за спешна оценка на сигурността на стратегически промишлени и военни обекти, преразглеждане на протоколите за сигурност и контрол на достъпа, засилване на междуведомственото сътрудничество, както и за представяне на конкретен план за превенция с ясни срокове и разпределени отговорности.

„Румънците имат право да знаят какви мерки са били предприети преди пожара, какво се е променило след 14 септември и как в момента се защитават стратегическите активи на страната. Опазването на националната отбранителна индустрия е основен ангажимент на държавата – такъв, който трябва да бъде доказан чрез конкретни действия, а не просто чрез прессъобщения и изявления", заключават от АУР.

Снощи Румънската разузнавателна служба съобщи, че е разкрила мрежа за саботажи, координирана от Русия. Според разпространената информация групата е отговорна за пожар през септември на индустриална площадка в Централна Румъния в близост до държавно предприятие от отбранителната промишленост - оръжейния завод "Карфил" в Брашов.