Германия се обяви против асоциираното членство на Канада в ЕС и настоява изразът „асоцииран член" да бъде премахнат от общата декларация преди срещата на върха между двете страни в Монреал. Още най-малко три държави членки са възразили срещу текста, с което са блокирали процедурата за мълчаливо съгласие, съобщава европейското издание "Политико"

Посланиците на държавите от ЕС не успяха да постигнат съгласие по формулировките в декларацията на срещата си в понеделник. Затова във вторник беше задействана процедурата на мълчаливо съгласие, при която текстът трябваше да бъде приет автоматично, без официално заседание или гласуване, ако до обяд никоя държава не възрази.

Германия и най-малко още три страни обаче прекъснаха процедурата преди изтичането на крайния срок. Това означава, че въпросът ще бъде обсъден отново на среща на посланиците в сряда – само ден преди началото на срещата на върха ЕС–Канада.

Идеята Канада да стане първият „асоцииран член" на ЕС беше предложена от председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на 16 септември по време на годишната й реч за състоянието на Съюза в Страсбург. Тя призова за нов модел на партньорство, който да задълбочи сътрудничеството между Брюксел и Отава в областта на търговията, отбраната, енергетиката, изкуствения интелект и доставките на критични суровини. Канадският премиер Марк Карни приветства предложението и заяви, че страната му иска да изгради с Европа „съюз за бъдещето", без да търси пълноправно членство в ЕС.

По информация на медията четирима дипломати от ЕС са заявили тогава, че фон дер Лайен не се е консултирала с европейските столици, преди да представи предложението.

Подобен статут обаче не съществува в договорите на ЕС и конкретните права и задължения на асоциираните членове все още не са уточнени.

Фон дер Лайен, председателят на Европейския съвет Антониу Коща, върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас и 10 еврокомисари ще пътуват до Монреал за среща с Карни в четвъртък и петък.

Целта на разговорите е да се задълбочат отношенията и сътрудничеството между ЕС и Канада в области като търговията, енергетиката, образованието и Арктика.