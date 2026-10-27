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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23817057 www.24chasa.bg

Партията на Айзенкот обвини Нетаняху, че подготвя оспорване на изборните резултати

Александра Николаева
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Снимка: Ройтерс

Партията на основния съперник на Бенямин Нетаняху днес обвини премиера, че „подготвя почвата“ за оспорване на резултатите в случай на загуба, след като по-рано днес той осъди опитите на опозицията да „открадне изборите“, предаде Франс Прес.

„Нетаняху е в паника и подготвя почвата за оспорване на резултатите“, заяви центристката партия „Яшар“ на Гади Айзенкот. „Трябва да победим „Ликуд“ (партията на Нетаняху - бел. ред.) със значителна преднина; само така няма да има място за съмнения“, добави той, съобщава БТА.

 

Снимка: Ройтерс

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