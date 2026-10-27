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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23817104 www.24chasa.bg

Румъния привика руския посланик заради пожара в завод „Карфил“

Мартина Ганчева, БТА

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Саботажите са насочени срещу отбранителната индустрия на Румъния СНИМКА: Pixabay

Министерството на външните работи на Румъния извика руския посланик в сградата на ведомството в Букурещ. Повод за това е акт на саботаж, координиран от Русия, който на 14 септември предизвика пожар в промишления обект „Карфил“ в Брашов, се посочва в информация на министерството, изпратена и до редакцията на БТА.

По време на днешната среща в Букурещ румънската страна е изразила категоричен протест във връзка с този акт на саботаж, като е подчертала отговорността на руската страна – факт, подкрепен от доказателства, събрани в хода на разследванията.

От Министерството на външните работи на Румъния са акцентирали върху недопустимия характер на тези действия и сериозните последици от тях за националната сигурност и безопасността на гражданите. Било е отбелязано, че този инцидент представлява ясна проява на хибридна война и е част от все по-мащабна и сложна поредица от действия, извършвани или подкрепяни от Русия срещу редица други европейски държави.

Румънската страна е осъдила и системните атаки на руските сили срещу търговски плавателни съдове в Черно море, довели до човешки жертви, като е подчертала, че тези действия представляват нарушения на международното право и застрашават безопасността и свободата на корабоплаването. Било е отбелязано, че тези нападения оказват сериозно въздействие върху средата за сигурност в региона на Черно море.

Саботажите са насочени срещу отбранителната индустрия на Румъния СНИМКА: Pixabay

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