Белгия спря пенсиите на бивши министри и еврокомисари заради отказ да декларират доходите си

Изплащането на пенсиите на няколко бивши белгийски министри и служители на ЕС е спряно, след като те са отказали да посочат общия си приход като пенсионери, съобщиха местни медии. Решението е влязло в сила от началото на октомври.

Уточнява се, че мярката е свързана с нов закон, според който общите пенсионни приходи в Белгия не може да надхвърлят 8291,60 евро бруто на месец. Сред засегнатите са бившите белгийски еврокомисари Дидие Рейндерс (дългогодишен бивш вицепремиер и министър) и Луи Мишел (бивш външен министър и евродепутат). Отбелязва се, че Мишел е един от подалите жалба пред Конституционния съд за оспорване на закона.

Според медиите преди налагането на мярката Рейндерс е получавал две пенсии - от Белгия и от ЕС, като общата сума е достигала 16 575 евро, а при Луи Мишел - 12 600 евро.

По-рано тази година бе съобщено, че белгийските власти са изпратили покани до 629 пенсионирани политици да отговорят какъв е общият размер на пенсиите им, като обратно са били получени 188 отговора. Сред получилите писма бяха бившите премиери Ги Верхофстат (бивш евродепутат) и Херман ван Ромпой (бивш председател на Европейския съвет), както и бившият вицепремиер и еврокомисар Карл де Гухт.