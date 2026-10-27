Германия отказа предсрочно освобождаване на осъдената неонацистка Беате Чепе

Осъдената германска неонацистка Беате Чепе ще остане в затвора "поне до 2035 г.", постанови днес съд в Мюнхен, като отхвърли молбата ѝ за предсрочно освобождаване, предаде ДПА.

Чепе беше осъдена на доживотен затвор от висшия регионален съд в Мюнхен през 2018 г. като съучастник в престъпленията, извършени от основана от нея и двама нейни съмишленици групировка "Националсоциалистически нелегални" (NSU) - неонацистка терористична групировка, която извършва расово мотивирани атаки между 2000 г. и 2007 г.

Групировката е отговорна за убийствата на девет души от етнически малцинства - осем от турски и един от гръцки произход, както и на полицейски служител. Това се смята за най-дългата серия от крайнодесни убийства в следвоенната история на Германия. Освен убийствата групировката носи отговорност и за два бомбени атентата и редица грабежи.

По време на процеса съдът в Мюнхен установи, че вината на Чепе не може да бъде пренебрегната и е от особено тежък характер. Това на практика изключи възможността за предсрочно освобождаване след излежаване на 15 години от присъдата.

Тъй като този срок изтича през ноември - поради факта, че Чепе бе задържана в предварителния арест през ноември 2011 г. - тя все пак подаде молба за "предсрочно освобождаване", но молбата ѝ беше отхвърлена.

Съдът постанови, че Чепе, която сега е на 51 години, трябва да прекара поне 24 години в затвора и също така отказа да превърне остатъка от наказанието ѝ в условно, съобщи БТА.

Решението на съда може да бъде обжалвано.