Италия: Европа губи позиции пред Русия, спешно да избере преговарящ за Украйна

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Европейският съюз трябва възможно най-скоро да определи кой ще го представлява в преговорите за войната в Украйна. Държавите членки не могат да си позволят да действат поотделно, както направиха лидерите на Финландия и Норвегия, разговаряли по телефона с руския президент Владимир Путин от името на собствените си страни, а не на Европа. Това заявиха от италианското правителство, цитирани от АНСА.

От кабинета на италианския премиер Джорджа Мелони подчертаха, че тя изпитва голямо уважение към финландския президент Александер Стуб и норвежкия министър-председател Юнас Гар Стьоре. Двамата ръководят държави, граничещи с Русия, и последователно подкрепят Украйна, пише БТА.

Въпреки това телефонните им разговори с Путин, при които и двамата изрично уточниха, че говорят от името на своите държави, а не на Европа, показват необходимостта ЕС да излъчи общ представител.

Според канцеларията на Мелони трябва „възможно най-скоро и чрез процес, основан на консенсус", да бъде определен един или повече представители с ясен мандат да говорят от името на Европа.

„Преговорите няма да чакат: Европа не може да си позволи да губи повече позиции", посочиха още от италианското правителство.

Междувременно британският вестник „Дейли телеграф", цитиран от АНСА, съобщи, че Джорджа Мелони е сред петимата кандидати, обсъждани за ролята на преговарящ от името на ЕС с Русия за прекратяване на войната в Украйна.

Освен италианския премиер в списъка фигурират финландският президент Александер Стуб, чешкият държавен глава Петър Павел, датският министър-председател Мете Фредериксен и норвежкият премиер Юнас Гар Стьоре.