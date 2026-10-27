От Черно море до Балтика - дронове потапят кораби и затварят летища

НАТО засилва наблюдението край България и Румъния, ЕС готви обща защита

От Черно море до Балтика държавите по източния фланг на ЕС и НАТО напоследък са изправени пред поредица от инциденти с дронове на фона на войната в Украйна.

За тази година дронове нарушиха въздушното пространство на няколко европейски страни, предизвикаха тревоги сред населението и временно затвориха летища. През октомври ударите срещу търговски кораби край България и Румъния пък създадоха нова заплаха за региона - нападения по морските маршрути.

Атаките в българската изключителна икономическа зона накараха страната да стане поредната, която потърси допълнителна подкрепа от съюзниците за наблюдение и защита. НАТО обяви изпращането на още патрулни самолети, радари, дронове и експертни екипи в Черноморския регион, а България увеличи въздушните патрули.

В същото време ЕС работи по обща система за противодействие на дронове, известна като "дрон стена", и по-широка инициатива за защита на източния фланг, включително по море.

Само за седмица четири кораба бяха атакувани в българската изключителна икономическа зона. На 6 октомври, на около 70 морски мили източно от Бяла, потъна "Алфа Уатан", а на "Ейбъл" избухна пожар. Всички 18 моряци от "Ейбъл" бяха спасени. От "Алфа Уатан" обаче не бяха открити оцелели. По данни на сирийските власти на борда е имало десет души, чиято съдба остава неизвестна. Спасителната операция беше прекратена още на 6 октомври.

На 13 октомври ударите бяха значително по-близо до брега - "Челси 3" беше поразен на 17 морски мили от Бяла, а HS Dignity потъна на същото разстояние от Шабла. Всички 15 души от "Челси 3" бяха евакуирани. От 16-членния екипаж на HS Dignity бяха спасени петима, а останалите 11 моряци са в неизвестност. Издирването приключи на 14 октомври след рязко влошаване на времето, а близките на изчезналите продължиха да търсят информация за тях.

На 14 и 15 октомври дронове поразиха и два танкера край Румъния - Yara J и Wine Trader. Инцидентите станаха близо до канала Сулина, който свързва Дунав с Черно море и е важен маршрут за украинския износ. Yara J беше ударен в румънски териториални води, а Wine Trader - извън тях, на около 13 морски мили от Сулина. Екипажът на Yara J остана невредим, а корабът беше изтеглен към Констанца. От 12-те моряци на Wine Trader бяха спасени петима, а седем останаха в неизвестност. Силният вятър и вълнението затрудниха издирването.

Към тези случаи се прибавя и Khoryv, преобърнал се след предполагаем удар с дрон край Констанца на 23 октомври. Девет души от екипажа бяха спасени, един моряк загина, а трима украински моряци още са в неизвестност. На 27 октомври корабът продължаваше да дрейфа на юг - на около 5-6 морски мили от границата между румънската и българската икономическа зона, съобщи Maritime.bg, а българските власти следяха движението му, подготвяйки евентуална намеса.

Преди дни военният министър Димитър Стоянов заяви, че произходът на дроновете, поразили "Челси 3", още не е установен. Нападенията в българската икономическа зона са извън териториалното море, което има различен правен статут. Те обаче застрашават корабоплаването край страната, налагат спасителни операции и създават риск от замърсяване.

Ударите в Черно море идват на фона на многократни нарушения на въздушното пространство по източния фланг за тази година. Според румънското военно министерство към 21 октомври страната е регистрирала 35 неразрешени навлизания и е свалила 6 дрона. На 17 октомври румънски F-16 унищожиха два от вида "Геран" - руския еквивалент на иранските дронове камикадзе "Шахед", над териториалните води край Сулина. Единият беше свален две минути след навлизането, другият - 5 минути след него.

В края на месец май руски дрон с експлозиви се разби в жилищна сграда в Галац. През септември последва сериозен инцидент и в Литва - в нощта срещу 15 септември италиански изтребители от НАТО свалиха дрон, навлязъл от Беларус. Литовските власти откриха и обезвредиха носения от него взривен заряд.

На 18 октомври нов дрон вдигна Литва на тревога, като се наложи временно затваряне на летище Каунас, а жителите бяха призовани да търсят укритие. Дронът падна в северната част на страната, а отломки от него повредиха автомобил. Предупреждения бяха издадени и в Латвия. В Полша летищата в Люблин и Жешув временно прекратиха работа заради действия на военните.

Според литовските власти този дрон е бил украински. Киев се извини и допусна, че руска радиоелектронна намеса вероятно го е отклонила при операция срещу военни цели в Русия. Вилнюс посочи, че дронът е пристигнал от Полша, но Варшава първо не потвърди преминаването. Двете държави започнаха съвместно изясняване на случая. На 24 октомври латвийската полиция съобщи и за предполагаеми останки от безпилотен апарат, намерени в гора край Лиепна.

Инцидентът в Литва показа и затрудненията при прехващането. Изтребителите проследили обекта с радар, но заради облачността не успели да го разпознаят визуално и не открили огън. Литовският премиер обяви консултации с НАТО за промяна на правилата, така че при определени условия да е възможно сваляне и без визуално потвърждение. Подобен въпрос постави и Стоянов - според него краткото време за реакция изисква повече правомощия за командирите на по-ниски нива.

Откриването, разпознаването и бързото неутрализиране на дронове са в основата на европейската "дрон стена". Предвижда се свързване на системите за наблюдение, обмен на данни, радиоелектронна борба и прeхващане. По-широката инициатива Eastern Flank Watch трябва да обхване защитата по суша, въздух и море в координация с НАТО. Държавите ще определят необходимите способности, а европейските институции ще подпомагат координацията и финансирането.

През февруари т.г. ЕК представи план за сигурност срещу заплахите от дронове, а в края на септември Съветът одобри 5 отбранителни проекта от общ интерес, сред които за дронове и противодействие срещу тях, морска отбрана и Eastern Flank Watch. Така те получиха право на финансиране по Европейската програма за отбранителната промишленост.

Графикът предвижда поетапно изграждане. Първоначални способности са заложени до края на 2026 г., пълна функционалност на европейската инициатива за защита от дронове - до края на 2027 г., а на Eastern Flank Watch - до края на 2028 г. Изпълнението на тези цели зависи от съвместните проекти, производството и доставките.

Основното предизвикателство е цената. Анализът на изследователската служба на Европарламента посочва, че използването на скъпи изтребители и ракети срещу евтини, масово произвеждани дронове, трудно може да бъде устойчиво решение. Затова ЕС залага и на украинския боен опит, по-достъпни средства за противодействие и увеличаване на производството.

За България и Румъния към въздушната защита трябва да се добави постоянно наблюдение на морските маршрути. Двете страни разработват с подкрепата на ЕС регионален център за морска сигурност, който да обединява информацията от различни системи и да подпомага защитата на критичната инфраструктура. Атаките с въздушни и морски дронове изискват координация между авиацията, флота и гражданските служби.

На срещата си на 15-16 октомври евролидерите поискаха възстановяване на безопасното корабоплаване в Черно море и осъдиха нападенията в българската и румънската икономическа зона. Залогът е и икономически - опасността за корабите увеличава транспортните разходи, а прекъсването на маршрутите застрашава износа на украинско зърно. Европейският съвет предупреди, че чрез ударите по пристанища, кораби и зърнохранилища Русия отново използва храната като оръжие, с последици за снабдяването в Африка, Азия и Близкия изток.