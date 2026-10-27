Бивша Мис Швейцария обвини Тръмп, че я оставил окървавена след изнасилване (Обзор)

Обещал ѝ университет и виза за САЩ

Бившата швейцарска моделка Беатрис Койл твърди, че била изнасилена от президента на САЩ Доналд Тръмп през 1993 г. в нюйоркския хотел “Плаза”.

Това става ясно от нов доклад на Демократическата партия, представен в правната комисия на американския Конгрес.

Носителката на титлата “Мис Швейцария 1992 г.” разказва, че след акта на сексуално насилие била оставена от Тръмп разкървавена и насинена на много места по тялото си. По това време тя била едва на 24 г. От доклада става ясно, че Койл била в Манхатън, за да участва в конкурс за красота, спонсориран от бъдещия американски президент. По думите ѝ събитието било ловно поле за Тръмп и осъждания за педофилия покоен финансист Джефри Епстийн, на което да се възползват от уязвими млади жени.

От доклада става ясно още, че републиканецът я заговорил по време на среща с медиите в хотел “Плаза”, който бил негова собственост. Именно тогава ѝ обещал да уреди американска виза за нея и да ѝ помогне да бъде приета в Нюйоркския университет.

Няколко часа по-късно моделката била поканена от близкия приятел на Тръмп Паоло Дзамполи да се качи в хотелската стая на бизнесмена. Койл приела предложението, защото се надявала, че разговор с него би ѝ помогнал за развитието на нейната кариера и образование.

Щом се озовала в стаята обаче, по нейните думи Тръмп я награбил, разкъсал роклята ѝ и започнал да я изнасилва. След нападението повторил обещанията си към нея и я накарал да си мълчи с думите: “Шоуто трябва да продължи”. Швейцарката настоява, че нямала избор да не участва в конкурса за красота след това, защото паспортът ѝ бил отнет, когато пристигнала за участието.

От Белия дом отрекоха обвиненията и подчертаха, че президентът е бил напълно оневинен от всичко, свързано с Епстийн. “Този доклад не е нищо повече от отчаян опит на обезумелите демократи да отклонят вниманието на американците от историческите постижения на президента Тръмп”, заяви говорителката Лорен Бис.

Доналд Тръмп СНИМКА: РОЙТЕРС

От документа става ясно и че Дзамполи в миналото е уреждал срещи на Епстийн с модели. Тези данни се основават на разследвания на ФБР. Едно от засегнатите момичета било само на 18 години, когато било наето за масажистка на острова на Епстийн, където по-късно била изнасилена от покойния финансист.

От 2025 г. до началото на октомври 2026 г. Дзамполи беше част от американското правителство като специален пратеник на Тръмп за глобалните партньорства. Срещу него има граждански иск за изнасилване от моделката Виктория Дрейк през 2023 г.

