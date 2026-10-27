В Англия махат митата на още 100 стоки, за да спре поскъпването им

Нафтата за отопление и вносните торове също ще се облагат с по-ниски такси, за да се помогне на фермерите

Британското правителство обяви, че ще премахне митата на още 100 вносни стоки, за да подпомогне семействата, които трудно се справят с растящите разходи на живот.

То вече направи това за 51 артикула от първа необходимост през юни в опит да намали растящите им цени. Сред тях бяха зехтин, маргарин, хляб и редица пресни и замразени плодове. В новия списък

влизат продукти като чесън, кисели краставички, печен боб, вафли, бонбони

и конфитюр, което предизвика критики, че едва ли мярката ще доведе до съществено намаляване на разходите на домакинствата. А и се очаква те още да скочат през зимата заради увеличените сметки за ток и газ с 4%.

Изчисления са показали, че това ще струва още 60 паунда средно на домакинство за годината, докато премахнатите мита върху вносни стоки ще спестят сума, която е три пъти по-малка.

Преди да представи новия бюджет на страната в сряда, финансовият министър Джон Хийли заяви, че това е само “глътка въздух” за изпитващите затруднения хора. По думите му доста семейства във Великобритания са били засегнати чрез по-високи ежедневни разходи заради продължаващите конфликти в Иран и Украйна и въпреки предприеманите усилия британското правителство няма как да компенсира всички нанесени щети. “Не можем да контролираме глобалните събития, но можем да действаме там, където сме в състояние да променим нещата”, добави той.

По изчисления на правителството премахването на мита върху вносни стоки би могло

да спести средно по 21 паунда годишно

на домакинство. “Не твърдим, че това решава всичко, но ако се вземат предвид и отпадналите такси през лятото за стоки като паста, плодове и риба тон, общите спестявания ще възлязат на около 500 милиона паунда годишно за семействата”, коментира пред Би Би Си министърът на бизнеса Джонатан Рейнолдс.

Британските власти се готвят да премахнат и митата върху вноса на нафта, която се използва за отопление в селските райони, и върху вноса на изкуствени торове, за да облекчат малко и растящите разходи на британските фермери. Те планират и по-ниски данъчни ставки върху пътни разходи, когато личен автомобил се използва за служебни цели. Това ще подпомогне хората, които работят като самонаети. Те ще получат право и на двуседмично платено бащинство, на което досега не са имали право.

Освен това правителството отново ще замрази акциза върху горивата, за да не поскъпват прекалено. Върху тях ще продължи да се плаща и по-нисък акциз с 5 пенса на литър. Тези отстъпки бяха въведени в началото на войната в Украйна и първоначално бе предвидено да действат само 12 месеца, но оттогава срокът им постоянно се удължава заради появата и на други военни конфликти, които тласкат цените на горивата нагоре.

Според синдикатите и опозицията обаче нито една от тези мерки няма да подобри състоянието на обедняващите семейства, тъй като всичко поскъпва, а

минималната заплата е планирано да се увеличи само с 3,9%

и да стане 11,27 паунда на час, или 13,47 евро.

“Купувачите се сблъскват с растящи цени на касата в магазините, семействата едва свързват двата края, а планът на правителството се свежда до по-евтини кисели краставички. Това е обида към хората, които са тежко засегнати и от повишаването на данъците, наложено от Лейбъристката партия”, коментира Андрю Грифит, министър на финансите в сянка от Консервативната партия.