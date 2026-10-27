Мелания Тръмп: Разширихме примирието между Украйна и Русия отвъд Олешки

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп съобщи днес, че обхватът на локалното примирие между Украйна и Русия е разширен отвъд град Олешки в Херсонска област. Целта е да се осигури безопасното преминаване на хуманитарни конвои в южния украински регион, предаде Ройтерс.

„Графикът беше ускорен с два дни, за да се гарантира безопасността на цивилните и да се улесни доставката на жизненоважна хуманитарна помощ. Географският обхват на примирието е разширен отвъд Олешки, в рамките на Херсонска област, за да се осигури безопасно преминаване на хуманитарните конвои", написа съпругата на американския президент Доналд Тръмп в публикация в социалната мрежа Екс, информира БТА.

Мелания Тръмп обяви на 23 октомври, че е договорила локално примирие между Украйна и Русия в окупирания от руските сили град Олешки в Херсонска област. Споразумението предвижда временно прекратяване на военните действия, за да бъдат доставени хуманитарни помощи и да се организира евакуацията на цивилни по специално определен безопасен коридор.

Американската първа дама се е включила в преговорите след разговор за тежката хуманитарна ситуация в града по време на събитие в Ню Йорк, организирано в рамките на Общото събрание на ООН. По данни на Белия дом тя и неин представител са работили пряко с руското и украинското ръководство за уточняване на условията на примирието. Олешки, което преди войната е имало около 24 000 жители, сега е населено от приблизително 1700–2000 души, сред които предимно възрастни хора и около 50 деца. Останалите жители изпитват остър недостиг на храна, лекарства, чиста вода и електричество.