На този ден преди 140 години откриват Статуята на свободата в САЩ - подарък от Франция

140 години от откриването на Статуята на свободата в Ню Йорк се навършват днес. На тази дата през 1886 г. американският президент Гроувър Кливланд представя тържествено монумента, който се превръща в един от най-разпознаваемите символи на САЩ и на свободата по света.

Статуята е подарък от френския за американския народ в знак на приятелство между двете държави и в чест на стогодишнината от обявяването на независимостта на САЩ. Неин автор е френският скулптор Фредерик Огюст Бартолди, а в изграждането на вътрешната конструкция участва инженерът Гюстав Айфел, който по-късно създава прочутата Айфелова кула в Париж.

Монументът е изработен във Франция, след което е разглобен и транспортиран с кораб през Атлантическия океан. През 1885 г. пристига в Ню Йорк в 350 отделни части, които са сглобени върху специално изграден пиедестал. Височината на статуята заедно с основата е около 93 метра. По случай официалното откриване се провеждат грандиозни тържества въпреки дъжда и мъглата - хиляди излизат по улиците на Ню Йорк, за да видят новия символ на града.