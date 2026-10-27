Лавров: Информационната война около Украйна ще продължи, вероятно ще се изостри

Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров заяви, че информационната война около Украйна ще продължи и вероятно ще се изостри, предаде Ройтерс, позовавайки се на руската новинарска агенция Интерфакс.

Коментирайки телефонния разговор на руския президент Владимир Путин с финландския президент Александер Стуб и норвежкия министър-председател Юнас Гар Стьоре, състоял се по-рано днес, Лавров каза, че лидерите на двете северни страни не са предложили нищо ново, що се отнася до конфликта в Украйна, и добави, че европейските държави просто се опитват да си осигурят роля в преговорния процес, съобщава БТА.