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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23818577 www.24chasa.bg

Лавров: Информационната война около Украйна ще продължи, вероятно ще се изостри

Емили Стоичкова
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Сергей Лавров

Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров заяви, че информационната война около Украйна ще продължи и вероятно ще се изостри, предаде Ройтерс, позовавайки се на руската новинарска агенция Интерфакс. 

Коментирайки телефонния разговор на руския президент Владимир Путин с финландския президент Александер Стуб и норвежкия министър-председател Юнас Гар Стьоре, състоял се по-рано днес, Лавров каза, че лидерите на двете северни страни не са предложили нищо ново, що се отнася до конфликта в Украйна, и добави, че европейските държави просто се опитват да си осигурят роля в преговорния процес, съобщава БТА. 

 

 

Сергей Лавров

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