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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23818932 www.24chasa.bg

Обвиниха двама данъчни за подкупи и прикриване на нарушения в дискотеката в Кочани

Маринела Величкова, БТА

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Пожарът в дискотека "Пулс" в Кочани, РС Македония. СНИМКА: МКД.МК

Прокуратурата в Кочани е внесла обвинителен акт срещу двама данъчни инспектори за получаване на подкуп, както и срещу лице, което се предполага, че е дало подкупа, във връзка с контрол на Службата за публични приходи в дискотека "Пулс" в Кочани и други свързани с нея дружества.

От прокуратурата отправят и искане за повдигане на обвинение срещу шест лица за престъпления, свързани с данъчни ревизии в дискотека „Пулс" в Кочани, където през март миналата година вследствие на пожар живота си загубиха 62 млади хора, а над 200 бяха ранени.

В съобщението на прокуратурата се съобщава за престъпления, свързани с фалшифициране на документ, разгласяване на служебна тайна за това кога във фирмата ще бъдат направени данъчни проверки и че откритите нарушения по време на данъчните проверки в дружествата не са били документирани, в резултат на което не са начислени и глоби.

Пожарът в дискотека „Пулс" в Кочани избухна на 16 март 2025 г. по време на концерт на популярната македонска група ДНК. Искри от пиротехнически средства подпалиха тавана на заведението, а огънят се разпространи бързо. При трагедията загинаха 62 души, предимно млади хора, а над 200 бяха ранени. Случаят предизвика мащабно разследване за нарушения на правилата за безопасност и пропуски в контрола върху дейността на дискотеката.

Пожарът в дискотека "Пулс" в Кочани, РС Македония. СНИМКА: МКД.МК

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