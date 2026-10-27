Обвиниха министър и 10 посланици в Сърбия за ограничен брой секции на вота в чужбина

Прокуратурата за организирана престъпност на Сърбия е повдигнала наказателни обвинения срещу няколко държавни служители, включително министъра на външните работи Марко Джурич и десет сръбски посланици, по подозрение в престъпления, свързани с ограничаване на избирателните права на сръбските граждани в чужбина, предава РТС.

Прокуратурата е поискала събирането на необходимата информация от компетентните институции по подозрение в злоупотреба със служебно положение, нарушаване на избирателните права и възпрепятстване на провеждането на предсрочните парламентарни избори, които се състояха на 25 октомври.

Първоначално бяха заведени дела по две наказателни обвинения срещу сръбския посланик в Словакия Александър Накич и посланика в САЩ Драган Шутановац, след това бяха повдигнати още 13 наказателни обвинения, включително срещу Накич и Шутановац, както и обвинения срещу посланика на Сърбия във Франция Ана Хрустанович, Румъния Драган Симеунович, Швейцария Иван Трифунович, България Милан Равич, Черна гора Небойша Родич, Австралия Раде Стефанович, Канада Стефан Томашевич и Обединените арабски емирства Владимир Марич.

Според решение на Избирателната комисия на Сърбия на 25 октомври диаспората гласува по едно и също време със сънародниците си в страната, независимо от часовата разлика.

Така избирателите в Чикаго гласуваха между 1:00 и 14:00 часа местно време, а в части от Австралия и Нова Зеландия гласуването се проведе през нощта, а сръбски граждани, живеещи в Северна Гърция, в неделя да пътуваха по пижами до Атина в знак на протест срещу отказа да бъде открита избирателна секция в Солун. Избирателно бюро не бе открито и в София, независимо, че за изборите през 2023 г. имаше такова.

По предложение на министерството на външните работи Избирателната комисия на Сърбия одобри 93 избирателни секции в чужбина – с 12 повече от изборите през 2023 г. Най-много секции имаше в Босна и Херцеговина – 28, като девет бяха в Република Сръбска. Близо 100 000 сръбски граждани подадоха заявления за гласуване в чужбина – почти три пъти повече спрямо 2023 г

Решението за часовия диапазон и броя на секциите предизвика критики, че може да затрудни участието на диаспората във вота.

Тогава външният министър на Сърбия Марко Джурич отхвърли твърденията, че местата на секциите са определени според предполагаемите политически предпочитания на избирателите. Той заяви, че решенията са основани и на логистични, свързани със сигурността, пространствени и кадрови критерии.