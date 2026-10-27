Турция одобри пакта със Саудитска Арабия и Пакистан за взаимна военна защита

Турция, Саудитска Арабия и Пакистан се обвързват с взаимна военна защита, според която нападение срещу една от трите държави ще се разглежда като нападение срещу всички. Турската парламентарна комисия по външни работи одобри споразумението въпреки възраженията на опозицията, съобщиха турски държавни медии, цитирани от Асошиейтед прес.

Предстои документът да бъде разгледан и гласуван в пленарната зала на турския парламент, като засега не е определена дата за гласуването. Споразумението беше подкрепено от управляващата Партия на справедливостта и развитието на президента Реджеп Тайип Ердоган и нейните съюзници.

Известен като Пакта от Мека, документът беше подписан на 7 август тази година. Той съдържа 16 члена и е със срок на действие 10 години. Освен взаимната отбрана споразумението предвижда военно сътрудничество, съвместно производство на оръжие, трансфер на технологии и обмен на разузнавателна информация, отбелязва БТА.

Председателят на комисията по външни работи Фуат Октай от управляващата партия призова депутатите да подкрепят договореностите. Според него те ще засилят възпиращия капацитет на трите държави и ще допринесат за мира и стабилността в региона. Октай подчерта, че пактът не е насочен срещу трети страни и не цели нито агресия, нито създаването на военен блок.

Опозицията обаче предупреди, че споразумението може да изложи турските военнослужещи на опасност и да въвлече Анкара в чужди конфликти. Семра Чаглар Гьокалп от прокюрдската Партия за равенство и демокрация на народите (ДЕМ) попита какви задължения ще има Турция при евентуална война между Пакистан и Индия или при изостряне на напрежението по пакистанско-афганистанската граница.

Одобрението идва в момент на засилено напрежение в региона и опасения от възобновяване на военните действия в Йемен. Представители на турското правителство са заявили, че се обсъжда възможността за военна подкрепа за Саудитска Арабия. Те обаче уверяват, че споразумението е отбранително и не предвижда изпращане на турски войски за бойни действия в Йемен или участие в нападения срещу хусите, припомня Асошиейтед прес.

В рамките на усилията за координация представители на трите държави вече са се срещали в Истанбул и Рияд. В понеделник делегации на високо равнище разговаряха и в Техеран в опит да предотвратят подновяването на военните действия, допълва АП.