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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23819056 www.24chasa.bg

Тръмп: Ще призная резултатите от междинните избори, стига да са честни

Емили Стоичкова
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Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще признае резултатите от междинните избори следващата седмица, стига гласуването да бъде "честно", предаде Франс прес.

Агенцията отбелязва, че така Тръмп отново е направил препратка към твърденията си за случаи на изборни измами, опитвайки се по-малко от седмица преди вота да хвърли съмнение върху честността на изборите, които биха могли да му костват мнозинството в Конгреса.

Американският президент засилва атаките и инсинуациите за предполагаеми мащабни изборни измами, за които няма никакви доказателства, докато лошите резултати от социологическите проучвания за неговата Републиканска партия се натрупват, информира БТА. 

На въпроса на журналистите дали ще зачете резултата от изборите, той отговори: "Да, ако е честен".

Тръмп също така предпазливо заяви, че би могъл да работи с демократите, които са напът да отнемат от десницата контрола над Камарата на представителите, а дори и над Сената в случай на значителна победа.

"Ще намерим решения", добави той на тръгване от американската военновъздушна база "Андрюс" край Вашингтон за щата Тексас, където ще участва в пореден предизборен митинг.

Същевременно Тръмп предупреди, че като президент запазва правото си да налага вето върху законодателни актове.

Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

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