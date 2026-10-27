Петима загинаха при US удар срещу кораб за наркотрафик в Тихия океан (Видео)

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Въоръжените сили на САЩ съобщиха, че са убили петима души при удар срещу плавателен съд в източната част на Тихия океан, за който американските власти твърдят, че е бил използван за трафик на наркотици, предаде Франс прес.

Атаката е била насочена срещу „високоскоростен плавателен съд, движещ се по известни маршрути за трафик на наркотици", съобщи в социалната мрежа Екс Южното командване на въоръжените сили на САЩ, което отговаря за Латинска Америка и Карибския басейн.

От командването посочват, че разузнавателни данни са потвърдили участието на плавателния съд в наркотрафик. Към публикацията е приложен видеозапис, на който се вижда как плавателният съд е напълно унищожен при експлозия.

От септември 2025 г. администрацията на президента Доналд Тръмп провежда операции в Тихия океан и Карибския басейн срещу плавателни съдове, за които твърди, че са замесени в трафик на наркотици към САЩ, отбелязва БТА.

По изчисления на агенцията при тези удари са загинали най-малко 235 души. Вашингтон обаче не е представил убедителни доказателства, че атакуваните плавателни съдове действително са участвали в наркотрафик.

Експерти и представители на ООН определиха американските операции като екзекуции без съд и присъда.