Иранският президент пред Путин: Близкият изток може да решава проблемите си и без САЩ

Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви днес пред руския си колега Владимир Путин, че страните от Близкия изток могат да решават собствените си проблеми без намесата на САЩ, като същевременно призова за по-тясно сътрудничество с Москва, предаде Франс прес.

"Вярвам, че сме способни да решим регионалните си проблеми, без да зависим от САЩ", каза Пезешкиан на среща с Путин в рамките на енергиен форум в Москва.

"Ако е налице воля, а аз съм убеден, че такава има, можем да си оказваме взаимна подкрепа във всички сектори и да развиваме допълнително отношенията си в научната, икономическата, промишлената и културната сфера, както и в областта на сигурността и отбраната", добави иранският президент.

От своя страна, Путин отбеляза, че е провел разговор на четири очи с Пезешкиан за "обстановката в Близкия изток, която без съмнение буди безпокойство". Той изрази надежда, че ситуацията ще се развие в положителна посока.

В началото на този месец Путин увери иранския президент, че Русия е готова да съдейства за посредничество между Иран и САЩ във връзка с конфликта в Близкия изток. Преговорите между Техеран и Вашингтон са в застой, а през последните дни САЩ и Израел все по-често отправят заплахи за удари срещу Ислямската република, съобщава БТА.

Иранските власти заявиха вчера, че са провели разговори с Пакистан, Турция и Саудитска Арабия, които са довели до заключението, че регионалната сигурност трябва да бъде гарантирана от самите държави в Близкия изток, без каквато и да било външна намеса.