Франция праща военен самолет да патрулира над Черно море

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Франция разположи морски патрулен самолет „Атлантик-2" във военновъздушната база „Михаил Когълничану" в Румъния по искане на Букурещ заради влошаването на обстановката със сигурността в Черно море. Машината ще изпълнява разузнавателни и наблюдателни мисии в западната част на морето от 18 октомври до 6 ноември, съобщи румънската телевизия TVR, цитирайки Министерството на националната отбрана.

Полетите имат за цел да установяват опасности за корабоплаването и да повишат способността за защита на критичната инфраструктура в изключителната икономическа зона на Румъния.

Мисиите се планират и координират съвместно с румънските военноморски сили и Центъра за морска координация. Предвидени са също съвместни тренировъчни дейности и обмен на информация между френските и румънските военни, като румънски военнослужещи ще участват в полети на борда на самолета над Черно море.

Разполагането на френската машина е част от операциите за възпиране под егидата на НАТО и допълва мерките на румънските военноморски сили. Те засилват патрулите с кораби, хеликоптери и безпилотни системи и издават предупреждения до корабоплавателите за опасностите и препоръчителните маршрути.

Според румънското министерство съюзническите действия целят да гарантират свободата на корабоплаването и да подобрят възможностите за спасяване на човешки живот в морето.