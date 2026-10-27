Хакнаха системата на изборната комисия в САЩ

Хакерска атака срещу системите на Федералната избирателна комисия на САЩ (FEC) е наложила временното спиране на онлайн услугите на агенцията, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на комисията.

Електронната система за подаване на документи е недостъпна от около 22:00 ч. източноамериканско време в понеделник, или 04:00 ч. българско време днес, става ясно от съобщение за състоянието на системите, публикувано от FEC.

От комисията посочват, че екипът им работи активно по възстановяването на услугата, информира БТА.

Американската Агенция за киберсигурност и сигурност на инфраструктурата (CISA) и Федералното бюро за разследване (ФБР) засега не са коментирали случая.

Случаят се разиграва на фона на предстоящите междинни избори в САЩ на 3 ноември, когато американците ще гласуват за състава на Камарата на представителите и за част от местата в Сената. Резултатите ще определят баланса на силите в Конгреса и могат да повлияят върху способността на президента Доналд Тръмп да прокарва политиките си през оставащата част от мандата си.

Федералната избирателна комисия не организира самото гласуване, но следи за спазването на правилата за финансиране на федералните предизборни кампании. Тя контролира финансовите отчети на кандидатите и политическите комитети, включително информацията за получените дарения и направените разходи. Чрез електронната си система кандидатите и организациите подават документи, свързани с финансирането на кампаниите си.

Вотът е особено важен за двете основни партии, тъй като републиканците разполагат с крехко мнозинство и в двете камари на Конгреса. Демократите се нуждаят от нетно увеличение с четири места както в Камарата на представителите, така и в Сената, за да поемат контрола над тях. На изборите ще бъдат определени и 36 губернатори, както и представители в редица щатски законодателни органи.