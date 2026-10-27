Екзитполовете в Израел дават преднина на Айзенкот пред Нетаняху, но без мнозинство

Избирателната активност е рекордна - към 20 ч. местно време е била 74,3%

Блокът на бившия началник на генералния щаб на израелската армия Гади Айзенкот излиза начело на парламентарните избори в Израел, но остава далеч от мнозинство. Това показват екзитполовете на основните израелски телевизии. Партията „Ликуд" на премиера Бенямин Нетаняху се очертава като най-голямата единична политическа сила в парламента, съобщава Би Би Си.

Вотът е първият парламентарен избор в Израел след нападението на „Хамас" от 7 октомври 2023 г., при което бяха убити около 1200 души, а 251 бяха отведени в ивицата Газа като заложници. Последвалите войни и конфликти в региона превърнаха сигурността в основна тема на предизборната кампания, а гласуването се разглежда като оценка за управлението на Нетаняху, припомня британската обществена медия Би Би Си.

Екзитполовете показват и рекорден брой места за арабските партии. Това може да усложни преговорите за съставяне на правителство, тъй като участието или подкрепата на арабските политически формации може да се окаже решаващо за преодоляването на евентуална безизходица. Повечето водещи еврейски партии обаче досега са изключвали сътрудничество с тях.

Избирателната активност също отбелязва рекордни стойности. Към 20 ч. местно време тя е достигнала 74,3%, или 5 449 277 гласували, съобщи Централната избирателна комисия. За сравнение, на предишните парламентарни избори през 2022 г. по същото време активността е била 66,3%.

Високото участие на арабските избиратели предизвика остра реакция от Нетаняху. В публикации в социалните мрежи той определи ситуацията като „извънредна ситуация" и „въпрос на живот и смърт" за израелската десница и призова поддръжниците си да гласуват. Исканията на „Ликуд" и други десни партии за удължаване на изборния ден обаче бяха отхвърлени от Централната избирателна комисия.

Сред основните теми в кампанията бяха още задължителната военна служба и спорните планове за съдебна реформа. Традиционното освобождаване от военна служба на ултраортодоксалните евреи, които учат религиозни текстове на пълен работен ден, предизвиква все по-голямо недоволство след началото на войната. Критиците на съдебната реформа пък предупреждават, че тя може да отслаби независимостта на съдебната власт. Покачващите се цени на храните и жилищата също бяха сред водещите проблеми за избирателите.

В израелския парламент, Кнесета, има 120 места, които се разпределят пропорционално според националния вот. Нито една партия досега не е печелила самостоятелно мнозинство, поради което правителствата се формират чрез коалиции. Това дава значителна тежест на по-малките партии, които могат да се окажат решаващи при преговорите.

Официалните резултати се очаква да започнат да излизат през нощта, но окончателното преброяване може да продължи до петък заради големия брой бюлетини от гласували извън обичайните избирателни секции. Около 600 000 бюлетини, почти всички от военнослужещи, представляват приблизително 10% от общия вот и се очаква да бъдат преброени изцяло до четвъртък.

След обявяването на резултатите президентът Ицхак Херцог ще проведе консултации с политическите формации и ще възложи съставянето на правителство на лидера, когото смята за най-способен да осигури парламентарна подкрепа. Процесът може да продължи седмици или месеци. Ако никой не успее да събере необходимата подкрепа, страната може да се изправи пред нови избори, а Нетаняху да остане на поста като служебен премиер до формирането на нов кабинет.