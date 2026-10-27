Флавио Болсонаро избягал в САЩ след загубата на президентските избори в Бразилия

Бразилският сенатор Флавио Болсонаро е напуснал страната и е заминал за САЩ, след като загуби президентските избори в неделя и не изпълни съдебно разпореждане да предаде паспортите си. Това съобщи Ройтерс, позовавайки се на двама бразилски служители.

Срокът от 24 часа, в който Болсонаро трябваше да предаде документите си във връзка с разследване за пране на пари, е изтекъл. Обвинението срещу него е отречено от самия него, а неизпълнението на разпореждането е довело до анулиране на паспортите му, посочват други двама служители.

Високопоставен представител на федералната полиция на Бразилия заяви, че Болсонаро не е преминал през нито един от официалните гранични пунктове при напускането на страната.

Посолството на САЩ в Бразилия все още не е отговорило на запитването на Ройтерс за коментар. Адвокатът на сенатора също е отказал да коментира случая.

Флавио Болсонаро бе смятан за фаворит на президентските избори в неделя, но загуби изненадващо от левия кандидат и действащ държавен глава Луиз Инасио Лула да Силва.

В неделя сенаторът заяви, че ще поиска анулиране на изборните резултати заради предполагаеми нередности при гласуването. Либералната му партия обаче, която издигна кандидатурата му, обяви вчера, че признава победата на Лула да Силва. Самият Флавио Болсонаро все още не е признал официално поражението си.

Бащата на сенатора, бившият президент на Бразилия Жаир Болсонаро, също замина за САЩ, след като отказа да признае загубата си от Лула да Силва през 2022 г., припомня БТА. По-късно той се върна в Бразилия, но впоследствие бе осъден на 27 години затвор за планиране на държавен преврат.

Преди неделния вот Едуардо Болсонаро, по-малкият брат на Флавио, който живее в САЩ, заяви, че евентуална загуба на изборите би наложила сенаторът да напусне страната.