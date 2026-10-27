Прекъснаха дебатите в ООН заради скандал между САЩ и Куба

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Дебатите относно американското ембарго срещу Куба в Общото събрание на ООН бяха временно прекъснати след остър сблъсък между постоянния представител на САЩ в ООН Майк Уолц и кубинския външен министър Бруно Родригес, предаде Франс прес.

Както всяка година от 1992 г. насам, Куба внася проект на резолюция с необвързващ характер, призоваваща за прекратяване на американското ембарго. Дебатът по нея започна днес, а гласуването е насрочено за утре, информира БТА.

Докато Уолц говореше пред Общото събрание, кубинският външен министър и други кубински дипломати се приближиха до трибуната и поискаха от американския постоянен представител да прекрати изказването си.

В речта си Уолц заяви: "Това са Обединените нации. Това не е комунистическата ви диктатура. Не можете да ме накарате да замълча!", каза Уолц на кубинския външен министър.

"Вие сте лъжец!", извика Родригес.

Председателстващият сесията временно прекъсна работата на форума и призова представителите на двете държави да се върнат по местата си.

Резолюцията призовава за прекратяване на американското ембарго, което е в сила от 1962 г. насам. Тази година в нея се настоява и за премахване на петролната блокада, наложена от САЩ на Куба през януари.