САЩ ще издадат визи на Флавио Болсонаро въпреки забраната да напуска Бразилия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Държавният департамент на САЩ ще издаде визи на победения кандидат в бразилските президентски избори Флавио Болсонаро и семейството му за влизане в страната.

Това съобщи правителствен представител пред ДПА, цитирани от БТА.

Медиите по-рано съобщиха, че Болсонаро планира да отпътува за САЩ през Аржентина.

Синът на бившия бразилски президент Жаир Болсонаро не изпълни заповедта на съдията от Върховния федерален съд Алишандри де Мораис да предаде паспортите си в рамките на 24 часа.

Моарис междувременно анулира личните документи на Болсонаро и му забрани на Болсонаро да напуска страната.

Във видео, разпространено в понеделник, загубилият кандидат президент заяви, че ще предаде паспортите си и ще оспори това, което определи като неоправдана мярка. Той отрече да има и каквото и да е “намерение да напуска страната“.

Същевременно преизбраният на поста президент Луиз Инасио Лула да Силва заяви, че бягството на Бразилия от Болсонаро е срамно и посочи, че съперникът му на изборите е трябвало да остане в страната, за да докаже невинността си.