Флавио Болсонаро е избягал в САЩ

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Консервативният бразилски сенатор Флавио Болсонаро, който загуби президентските избори, пристигна в САЩ, които му издадоха виза, след бягството от родината му, съобщиха в. "Вашингтон пост" и Си Ен Ен, цитирани от Франс прес.

Двете новинарски издания, всяко позоваващо се на запознати с въпроса източници, съобщиха, че синът на бившия крайнодесен президент Жаир Болсонаро е пристигнал снощи на американска земя.

Високопоставен представител на Държавния департамент на САЩ по-рано заяви, че Вашингтон е дал виза на Болсонаро, след изборната му загуба в неделя срещу левия президент Луиз Инасио Лула да Силва.