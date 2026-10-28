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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23819809 www.24chasa.bg

Флавио Болсонаро е избягал в САЩ

Александра Николаева
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снимка: Ротйерс

Консервативният бразилски сенатор Флавио Болсонаро, който загуби президентските избори, пристигна в САЩ, които му издадоха виза, след бягството от родината му, съобщиха в. "Вашингтон пост" и Си Ен Ен, цитирани от Франс прес.

Двете новинарски издания, всяко позоваващо се на запознати с въпроса източници, съобщиха, че синът на бившия крайнодесен президент Жаир Болсонаро е пристигнал снощи на американска земя.

Високопоставен представител на Държавния департамент на САЩ по-рано заяви, че Вашингтон е дал виза на Болсонаро, след изборната му загуба в неделя срещу левия президент Луиз Инасио Лула да Силва.

снимка: Ротйерс

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