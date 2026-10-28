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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23819825 www.24chasa.bg

Крал Чарлз III пристигна на Бахамите, там искат репарации за робството

Александра Николаева
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снимка: РОЙТЕРС

Крал Чарлз III снощи пристигна на Бахамските острови като част от деветдневната си обиколка на Карибите, където той ще се изправи пред искания за извинение и репарации за робството, предаде Асошиейтед прес.

Това е неговото първо официално пътуване до Бахамските острови като крал, а правителството на архипелага затвори всички обществени училища на остров Ню Провидънс, за да го посрещне. 

Бахамската полиция и въоръжените сили също бяха на церемонията.  Кралят пристигна, облечен в светлосив костюм и поздрави генерал-губернатора Синтия Прат и премиера Филип Дейвис.

Планирано е Чарлз да посети Клифърд парк, където той за последно беше на посещение като принц на Уелс през 1973 г., за да отбележи независимостта на Бахамите след 300-годишно британско управление.

Очаква се кралят да посети и природна забележителност и да се срещне с Кралските бахамски отбранителни сили, както и с правителствени представители и лидери на гражданското общество.

Планирано е Чарлз да остане три дни на Бахамските острови, след което на 29 октомври ще отпътува за двудневно посещение в южноамериканската държава Гвиана - бивша британска колония, чийто президент заяви, че очаква извинение.

След това кралят ще продължи обиколката си с посещение в Антигуа и Барбуда на 30 октомври за правителствена среща на ръководителите на страните от Британската общност, където към него ще се присъедини и кралица Камила. 

Очаква се разговорите да се фокусират върху климата, търговията и развитието, но някои карибски лидери заявиха, че исканията за репарации за робството ще доминират в дискусиите.

 

снимка: РОЙТЕРС

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