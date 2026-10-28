Крал Чарлз III пристигна на Бахамите, там искат репарации за робството

Крал Чарлз III снощи пристигна на Бахамските острови като част от деветдневната си обиколка на Карибите, където той ще се изправи пред искания за извинение и репарации за робството, предаде Асошиейтед прес.
Това е неговото първо официално пътуване до Бахамските острови като крал, а правителството на архипелага затвори всички обществени училища на остров Ню Провидънс, за да го посрещне.
Бахамската полиция и въоръжените сили също бяха на церемонията. Кралят пристигна, облечен в светлосив костюм и поздрави генерал-губернатора Синтия Прат и премиера Филип Дейвис.
Планирано е Чарлз да посети Клифърд парк, където той за последно беше на посещение като принц на Уелс през 1973 г., за да отбележи независимостта на Бахамите след 300-годишно британско управление.
Очаква се кралят да посети и природна забележителност и да се срещне с Кралските бахамски отбранителни сили, както и с правителствени представители и лидери на гражданското общество.
Планирано е Чарлз да остане три дни на Бахамските острови, след което на 29 октомври ще отпътува за двудневно посещение в южноамериканската държава Гвиана - бивша британска колония, чийто президент заяви, че очаква извинение.
След това кралят ще продължи обиколката си с посещение в Антигуа и Барбуда на 30 октомври за правителствена среща на ръководителите на страните от Британската общност, където към него ще се присъедини и кралица Камила.
Очаква се разговорите да се фокусират върху климата, търговията и развитието, но някои карибски лидери заявиха, че исканията за репарации за робството ще доминират в дискусиите.